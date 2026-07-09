La Audiencia Provincial de Córdoba señala para octubre el juicio contra la banda que introdujo 20 toneladas de hachís camuflados en tomates

La Audiencia Provincial de Córdoba ha fijado para el próximo mes de octubre el juicio contra la conocida como banda del Rambito, para cuyos 21 acusados la Fiscalía solicita penas que suman 173 años de prisión. El Ministerio Público atribuye al grupo la introducción en España de más de 20 toneladas de hachís camuflados en tomates y con un valor estimado de 139 millones de euros.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial celebrará la vista oral entre los días 19 y 23 de octubre en la sala de vistas número 20 de la Ciudad de la Justicia de Córdoba.

Operación Califa Trucks

Los hechos se enmarcan en la operación Califa Trucks, desarrollada de forma conjunta por la Policía Nacional y la Guardia Civil con distintas intervenciones en la provincia entre octubre de 2022 y enero de 2023. La investigación permitió destapar una organización criminal presuntamente liderada por el conocido como El Rambito, con una estructura piramidal definida y dedicada a la introducción y distribución de droga, así como al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. La investigación de la brigada de la Policía Judicial de Córdoba se remonta a mayo de 2020 y fue impulsada a raíz de la localización de una nave industrial donde operaba esta organización delictiva, ubicada en la carretera de Palma del Río.

A.J.González

Durante la operación, desarrollada en varias fases, la Guardia Civil registró dos naves situadas en el polígono malagueño de Las Viñas, a las que accedió empleando la fuerza. En una de ellas localizó un camión que ya había sido objeto de vigilancia y, escondidos bajo el vehículo, a dos de los procesados. En el semirremolque se ocultaban 24 palés de grandes dimensiones cargados con bolas de hachís en cajas de cartón, simulando ser de nuevo un cargamento de tomates.

Esa partida tenía un peso de 18,5 toneladas y, según la Fiscalía, iba destinada a la distribución y venta a terceros. Su valor en el mercado habría alcanzado los 138,9 millones de euros.

Intervenidas en Córdoba más de 22 toneladas de hachís camuflado en el interior de falsos tomates con destino a Francia / CÓRDOBA

Una veintena de procesados

El Ministerio Público califica los hechos como un delito contra la salud pública, referido a sustancias que no causan grave daño a la salud, con las agravantes de notoria cantidad y pertenencia a organización criminal. Por este delito acusa a 20 de los procesados. Además, imputa a tres acusados, el presunto cabecilla, su pareja y una tercera persona, un delito de blanqueo de capitales.

Por último, la Fiscalía atribuye a uno de los encartados, el que habría protagonizado una persecución durante la operación, dos delitos contra la seguridad vial, falsedad en documento oficial, atentado a agentes de la autoridad y dos delitos leves de lesiones.