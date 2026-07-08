Las verbenas populares de Córdoba contarán con 40.000 euros en ayudas y podrán acabar a las 2.00 horas los viernes

El Ayuntamiento de Córdoba ha publicado la nueva convocatoria de subvenciones 2026 para verbenas populares. El plazo de presentación para participar en esta edición será desde el día 9 de julio al 5 de agosto de 2026, ambos inclusive. La Delegación de Fiestas y Tradiciones Populares lanza estas ayudas para el impulso de actividades de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro. En concreto, las subvenciones financian la celebración de verbenas populares, eventos festivos y el mantenimiento de tradiciones cordobesas. El año pasado, Córdoba contó con 13 verbenas populares, organizadas por asociaciones y hermandades en la ciudad

La convocatoria de este año cuenta con una partida de 40.000 euros, es decir 15.000 euros más respecto al año pasado, según indicó en su momento el portavoz del gobierno local popular, Miguel Ángel Torrico. De este modo, los colectivos podrán beneficiarse de un máximo de 3.000 euros por verbena, 500 euros más que en 2025.

Verbenas celebrada en Córdoba el año pasado. / Victor Castro Fernández / COR

Horarios con algunas novedades

Este año, los horarios de las verbenas populares se mantendrán igual que el año pasado, pero la novedad es que los sábados se considerarán no laborables, por lo que el viernes también se podrá mantener la verbena hasta las 2 de la mañana y no hasta la medianoche. Sí se mantendrá la reducción del volumen de la música al 50% entre las 16.00 y las 19.00 horas y también a partir de las 12 de la noche, y las limitaciones por la saturación del casco histórico. El año pasado, por estas limitaciones no se celebró la verbena de Santa Marina, ya que sus organizadores decidieron no montarla al tenerse que ir a una zona fuera del barrio.

Saturación de espacios

Las bases introducen límites para evitar la saturación de espacios: no se admitirán verbenas en zonas del casco donde se celebren dos o más eventos del calendario de fiestas populares durante el año. Si coinciden varias solicitudes en el mismo lugar, ubicaciones próximas o fines de semana consecutivos, prevalecerá la fecha de presentación en registro. También se fija un máximo de dos verbenas por distrito en un mismo fin de semana. Las entidades excluidas por estas razones podrán proponer una nueva ubicación o fecha en un plazo de cinco días naturales.

No serán subvencionables actividades que puedan acogerse a otra convocatoria municipal, que tengan ánimo de lucro personal, sean cerradas al público, no respondan al objeto de la convocatoria o vulneren valores como la igualdad, la paz, la solidaridad, la interculturalidad o el respeto al medio ambiente. Tampoco podrá solicitar una federación y, a la vez, sus entidades integrantes por separado.

Verbena de la Quinta Angustia, en imagen de archivo. / Manuel Murillo

Concurrencia competitiva

Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva y podrán destinarse a verbenas celebradas entre el 1 de junio y el 12 de octubre de 2026, ambas fechas incluidas, incluso aunque ya se hayan realizado.

Podrán optar a estas subvenciones asociaciones, entidades y colectivos ciudadanos sin ánimo de lucro, legalmente constituidos e inscritos en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas antes de que finalice el plazo de solicitud. También se admitirán entidades que hayan solicitado dicha inscripción durante la tramitación. Quedan excluidas las entidades que no estén al corriente de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social o con reintegros de subvenciones, así como aquellas que tengan pendientes de justificar ayudas anteriores.

Verbenas abiertas a la ciudadanía

Las verbenas deberán ser abiertas a la ciudadanía cordobesa, especialmente al vecindario de su zona de influencia, y no podrán durar más de cuatro días. Además, deben fomentar la participación asociativa y sus ingresos deberán revertir en la propia entidad, en proyectos sociales o en actividades socioculturales para la comunidad. Las celebradas en vía pública necesitarán autorización municipal de ocupación, y las que se organicen en recintos privados deberán contar con permisos, licencias y medidas de seguridad adecuadas.

Gastos subvencionables

Se consideran gastos subvencionables seguros, publicidad, proyectos y certificados de seguridad, electricidad, equipos de sonido, infraestructuras, decoración, actuaciones, pregoneros, animación, regalos a participantes y trofeos. Quedan excluidos los gastos de comida y bebida para barra y cocina. Además, Infraestructuras podrá ceder, si hay disponibilidad, hasta seis módulos de sombra de 4 x 4 metros y un escenario de 6 x 4 metros.

Las entidades beneficiarias deberán cumplir la normativa de seguridad, higiene, horarios, ruidos, ocupación de vía pública y derechos de autor. Deberán instalar al menos 20 veladores y 80 sillas, salvo espacios limitados, y un mínimo de dos WC.