Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reina SofíaIncendios CórdobaCórdoba CFFuente Obejuna'True crime'Jefe Policia LocalAcoso sexualRespiro familiarFestival de la GuitarraPuentes CórdobaBiogás CórdobaAccidente TorrecillaGuarderías gratisEmpleo público
instagramlinkedin

La actualidad del miércoles 8 de julio

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El aumento de los beneficiarios y del coste del Ingreso Mínimo Vital en Córdoba, el primer amistoso de pretemporada del Córdoba CF y los primeros trasplantes renales de donante vivo asistidos por robot en el Hospital Reina Sofía marcan la agenda vespertina

Rubén Alves, en el primer entrenamiento de pretemporada 2026-27 del Córdoba CF.

Rubén Alves, en el primer entrenamiento de pretemporada 2026-27 del Córdoba CF. / Manuel Murillo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

Córdoba supera ya los 81.000 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital después de incorporar más de 8.200 perceptores en el último año, un aumento que ha elevado en 630.000 euros el coste mensual de esta prestación en la provincia. En lo deportivo, el Córdoba CF ha vuelto a los entrenamientos y ya se prepara para disputar los partidos de pretemporada, que probaran al conjunto de Iván Ania de cara a la temporada 2026/2027. Este miércoles se ha conocido el primer rival de los blanquiverdes en los amistosos. Además, contamos el nuevo hito del Hospital Reina Sofía, que ha realizado sus primeros trasplantes renales de donante vivo asistidos por robot, una técnica menos invasiva que mejora la recuperación de donantes y pacientes.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Accidente de Adamuz

Deportes

Cultura

Andalucía

Noticias relacionadas

Internacional

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estas son las notas de corte para los grados de la Universidad de Córdoba 2026-2027: hay un cambio en las más demandadas
  2. Una mujer muere y otra resulta herida de gravedad en un accidente junto al cementerio de La Fuensanta de Córdoba
  3. Cuatro menores intoxicados mientras se bañaban en la piscina del colegio El Carmen de Córdoba
  4. Los dos nuevos puentes de Córdoba: un viaducto para mejorar el tráfico y una pasarela peatonal
  5. Localizan sin vida al hombre desaparecido desde el 1 de julio en Córdoba
  6. La expansión urbana que vivirá Córdoba en dos años: los futuros barrios albergarán más de 5.000 viviendas
  7. El mapa de radares de Córdoba baja a 45 tras perder uno en la Cuesta del Espino
  8. Urbanismo inicia la obra de la calle Sierra Nevada de Córdoba: conectará Huerta de Santa Isabel Oeste con la A-431 por Las Palmeras

Montoro marca más de 43 grados y coloca a Córdoba entre los puntos más calurosos del país

Montoro marca más de 43 grados y coloca a Córdoba entre los puntos más calurosos del país

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Pérez Alcalá, sobre la última amenaza de Trump y su impacto en Córdoba: "Es imposible acabar con todo el comercio"

Pérez Alcalá, sobre la última amenaza de Trump y su impacto en Córdoba: "Es imposible acabar con todo el comercio"

CECO lanza una herramienta de encuestas para las empresas: "Vital para entender y tomar decisiones"

CECO lanza una herramienta de encuestas para las empresas: "Vital para entender y tomar decisiones"

Dos tesoros arqueológicos descubiertos hace un siglo se reúnen por primera vez en Córdoba

Dos tesoros arqueológicos descubiertos hace un siglo se reúnen por primera vez en Córdoba

Anfane advierte de la otra cara del Ingreso Mínimo Vital: "Desincentiva el empleo porque muchas familias se acomodan"

Anfane advierte de la otra cara del Ingreso Mínimo Vital: "Desincentiva el empleo porque muchas familias se acomodan"

El coste del Ingreso Mínimo Vital en Córdoba aumenta 630.000 euros en un año al incorporar a 8.213 beneficiarios nuevos

El coste del Ingreso Mínimo Vital en Córdoba aumenta 630.000 euros en un año al incorporar a 8.213 beneficiarios nuevos

El mercadillo del Sector Sur de Córdoba se traslada durante un año: esta será la nueva ubicación

El mercadillo del Sector Sur de Córdoba se traslada durante un año: esta será la nueva ubicación
Tracking Pixel Contents