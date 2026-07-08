Córdoba supera ya los 81.000 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital después de incorporar más de 8.200 perceptores en el último año, un aumento que ha elevado en 630.000 euros el coste mensual de esta prestación en la provincia. En lo deportivo, el Córdoba CF ha vuelto a los entrenamientos y ya se prepara para disputar los partidos de pretemporada, que probaran al conjunto de Iván Ania de cara a la temporada 2026/2027. Este miércoles se ha conocido el primer rival de los blanquiverdes en los amistosos. Además, contamos el nuevo hito del Hospital Reina Sofía, que ha realizado sus primeros trasplantes renales de donante vivo asistidos por robot, una técnica menos invasiva que mejora la recuperación de donantes y pacientes.

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