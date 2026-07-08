La actualidad del miércoles 8 de julio
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El aumento de los beneficiarios y del coste del Ingreso Mínimo Vital en Córdoba, el primer amistoso de pretemporada del Córdoba CF y los primeros trasplantes renales de donante vivo asistidos por robot en el Hospital Reina Sofía marcan la agenda vespertina
Córdoba supera ya los 81.000 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital después de incorporar más de 8.200 perceptores en el último año, un aumento que ha elevado en 630.000 euros el coste mensual de esta prestación en la provincia. En lo deportivo, el Córdoba CF ha vuelto a los entrenamientos y ya se prepara para disputar los partidos de pretemporada, que probaran al conjunto de Iván Ania de cara a la temporada 2026/2027. Este miércoles se ha conocido el primer rival de los blanquiverdes en los amistosos. Además, contamos el nuevo hito del Hospital Reina Sofía, que ha realizado sus primeros trasplantes renales de donante vivo asistidos por robot, una técnica menos invasiva que mejora la recuperación de donantes y pacientes.
- El coste del Ingreso Mínimo Vital en Córdoba aumenta 630.000 euros en un año al incorporar a 8.213 beneficiarios nuevos
- El Marbella Football Center anuncia el primer amistoso del Córdoba CF: fecha, rival y horario del encuentro
- El Reina Sofía logra sus primeros trasplantes renales de donante vivo con robot: "Con 17 años no te esperas esto"
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
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Provincia
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Accidente de Adamuz
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Deportes
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Cultura
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Andalucía
- Andalucía abrirá el grifo para aumentar las plazas concertadas de Bachillerato para el curso 2027/2028
Internacional
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