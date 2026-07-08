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La actualidad del miércoles 8 de julio

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El riesgo extremo de incendios tras nueve días de calor intenso, la falta de plazas de respiro familiar para cuidadores de personas dependientes y una investigación de la Universidad de Córdoba sobre las estrategias de defensa en casos mediáticos de acoso sexual protagonizan nuestros titulares de este miércoles

Incendio forestal junto al Castillo de la Albaida el verano pasado.

Incendio forestal junto al Castillo de la Albaida el verano pasado. / Manuel Murillo

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Córdoba afrontará la segunda mitad de la semana con toda la provincia en riesgo extremo de incendios tras encadenar nueve días por encima de los 40 grados, una situación marcada por la persistencia de la ola de calor. Es el titular de portada de nuestro boletín informativo de este miércoles, en el que también destacamos la escasez de plazas de respiro familiar para facilitar la conciliación de los cuidadores de personas dependientes, un recurso que permanece prácticamente al completo durante todo el año. Además, contamos la investigación de la Universidad de Córdoba sobre las estrategias que emplean algunas defensas en casos de acoso sexual, a partir de asuntos mediáticos como los de Julio Iglesias, Rafael Mir o Luis Rubiales.

Además, destacamos estas otras noticias:

Riesgo de incendios

Córdoba ciudad

Provincia

Campo

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