Córdoba afrontará la segunda mitad de la semana con toda la provincia en riesgo extremo de incendios tras encadenar nueve días por encima de los 40 grados, una situación marcada por la persistencia de la ola de calor. Es el titular de portada de nuestro boletín informativo de este miércoles, en el que también destacamos la escasez de plazas de respiro familiar para facilitar la conciliación de los cuidadores de personas dependientes, un recurso que permanece prácticamente al completo durante todo el año. Además, contamos la investigación de la Universidad de Córdoba sobre las estrategias que emplean algunas defensas en casos de acoso sexual, a partir de asuntos mediáticos como los de Julio Iglesias, Rafael Mir o Luis Rubiales.

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