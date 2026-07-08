La actualidad del miércoles 8 de julio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El riesgo extremo de incendios tras nueve días de calor intenso, la falta de plazas de respiro familiar para cuidadores de personas dependientes y una investigación de la Universidad de Córdoba sobre las estrategias de defensa en casos mediáticos de acoso sexual protagonizan nuestros titulares de este miércoles
Córdoba afrontará la segunda mitad de la semana con toda la provincia en riesgo extremo de incendios tras encadenar nueve días por encima de los 40 grados, una situación marcada por la persistencia de la ola de calor. Es el titular de portada de nuestro boletín informativo de este miércoles, en el que también destacamos la escasez de plazas de respiro familiar para facilitar la conciliación de los cuidadores de personas dependientes, un recurso que permanece prácticamente al completo durante todo el año. Además, contamos la investigación de la Universidad de Córdoba sobre las estrategias que emplean algunas defensas en casos de acoso sexual, a partir de asuntos mediáticos como los de Julio Iglesias, Rafael Mir o Luis Rubiales.
- OLA DE CALOR | Córdoba llegará al jueves con toda la provincia en riesgo extremo de incendios tras 9 días por encima de los 40 grados
- DEPENDENCIA | Córdoba solo cuenta con 30 plazas de respiro familiar para facilitar la conciliación a los cuidadores de personas dependientes: "Están siempre llenas"
- ACOSO | Julio Iglesias, Rafael Mir o Luis Rubiales: la Universidad de Córdoba investiga las tácticas en las defensas por acoso sexual
Además, destacamos estas otras noticias:
Riesgo de incendios
- El Ayuntamiento de Córdoba llama a preparar las viviendas de la Sierra frente al riesgo de incendios forestales
- Cerro Muriano, Trassierra, San Rafael de la Albaida y El Higuerón, áreas de riesgo ante los incendios forestales en Córdoba
- Los bomberos de Córdoba activan todos sus recursos ante una campaña de incendios "especialmente peligrosa"
Córdoba ciudad
- REPORTAJE | Unas vacaciones en el hospital San Juan de Dios para aliviar la presión a los cuidadores: "Ellos también necesitan desconectar"
- DENUNCIA | El Sindicato Médico denuncia traslados de pacientes a 36 grados en ambulancias de Córdoba
- EMPLEO | El Ayuntamiento de Córdoba convoca 22 plazas de técnico de Administración General: temario, plazos y desarrollo del examen
Provincia
- El pueblo más barato de España para comprar una casa está en Córdoba y tiene apellido literario
- Los bonos consumo de Lucena cuadruplican la inversión municipal y generan 380.000 euros en ventas
- La Casa de la Cultura y de las Letras de Villanueva de Córdoba acogerá servicios como la biblioteca o el centro joven
Campo
- Las asociaciones agrarias y las cooperativas defienden las plantas de biogás de Córdoba: "No son una amenaza para el campo"
- Los regantes aseguran que el bombeo de La Breña solo aprovechó el 27% del agua que podía haber almacenado
Deportes
- FÚTBOL | Nuevo fichaje del Córdoba CF: Ibai Sanz, movilidad y gol para la delantera
- BALONCESTO | Tyler Stephenson-Moore, tiro y puntos para el nuevo perímetro del Coto Córdoba
- Malestar en la Policía Nacional de Córdoba por dos agentes que trabajaron como seguridad en una caseta de Feria
- Una mujer muere y otra resulta herida de gravedad en un accidente junto al cementerio de La Fuensanta de Córdoba
- Estas son las notas de corte para los grados de la Universidad de Córdoba 2026-2027: hay un cambio en las más demandadas
- Cuatro menores intoxicados mientras se bañaban en la piscina del colegio El Carmen de Córdoba
- Localizan sin vida al hombre desaparecido desde el 1 de julio en Córdoba
- La expansión urbana que vivirá Córdoba en dos años: los futuros barrios albergarán más de 5.000 viviendas
- El hotel de la calle San Pablo cambia de manos y tendrá 5 estrellas y el de la Cuesta del Bailío se reinventa como apartamentos turísticos
- El mapa de radares de Córdoba baja a 45 tras perder uno en la Cuesta del Espino