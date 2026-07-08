Sadeco realiza más de 20.600 tratamientos contra ratas en Córdoba en seis meses.

La empresa municipal saneamientos de Córdoba (Sadeco) ha reforzado durante el primer semestre de 2026 su programa de control de plagas urbanas con más de 20.600 puntos de tratamiento contra roedores en la ciudad. La actuación, desarrollada por el Servicio de Bienestar Animal (SBA), forma parte del plan municipal de prevención, vigilancia y control de plagas en todos los barrios de Córdoba.

Entre enero y junio, Sadeco ha intervenido en 20.626 puntos de tratamiento de desratización, con una media de 2,37 actuaciones sistemáticas por zona. La planificación anual prevé alcanzar una media de seis tratamientos por zona en el conjunto del término municipal, con el objetivo de mantener las poblaciones de roedores en niveles seguros y reducir su presencia en la vía pública.

Más avisos por ratas en Córdoba

Durante los seis primeros meses del año, Sadeco ha registrado 434 avisos por presencia de ratas en la vía pública, frente a los 423 contabilizados en el mismo periodo de 2025. Según la empresa municipal, este ligero incremento no implica necesariamente un aumento de la población de roedores, sino que puede estar relacionado con cambios en su comportamiento provocados por las condiciones meteorológicas.

La rata gris, una de las especies más habituales en entornos urbanos, tiene en el alcantarillado su hábitat natural. Sin embargo, las lluvias registradas durante la primavera pueden favorecer que estos animales salgan de la red de saneamiento en busca de zonas más protegidas, alimento o refugio frente a posibles inundaciones. En esos casos, pueden desplazarse hacia jardines y espacios verdes, donde crean madrigueras y se hacen más visibles para la ciudadanía.

El presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, ha explicado que el control de plagas es “un servicio esencial para el bienestar de los vecinos y para la protección de la salud pública”. Ruiz Madruga ha subrayado que la empresa mantiene “un dispositivo continuo que combina los tratamientos preventivos con la atención a los avisos ciudadanos”.

Operarios de Control de Plagas de Sadeco tratan la boca de una alcantarilla contra ratas y cucarachas, en una imagen de archivo. Operarios de Control de Plagas de Sadeco tratan la boca de una alcantarilla contra ratas y cucarachas, en una imagen de archivo. / Foto: A.J. GONZÁLEZ

“Es importante explicar que un mayor número de avisos o de avistamientos no implica automáticamente que haya una mayor población de ratas”, ha señalado el presidente de Sadeco, que ha vinculado parte de estos desplazamientos a las precipitaciones de primavera.

Tratamientos preventivos y avisos ciudadanos

Sadeco desarrolla las intervenciones mediante tratamientos periódicos preestablecidos y actuaciones específicas en los puntos donde se detecta una incidencia o se comunica un avistamiento. La empresa municipal insiste en la importancia de la colaboración vecinal para mejorar la eficacia del servicio.

“Cuando un vecino detecta presencia de roedores en la vía pública y lo comunica, permite que los equipos técnicos puedan revisar el punto, valorar las circunstancias y aplicar la medida más adecuada”, ha indicado Ruiz Madruga, que considera la implicación ciudadana una herramienta clave para complementar el trabajo sistemático de control.

Control de cucarachas en Córdoba

Junto a la desratización, el primer semestre del año también ha estado marcado por el refuerzo de las actuaciones de desinsectación, especialmente ante la previsión de una mayor presencia de cucarachas tras las lluvias de primavera.

Sadeco ha realizado 38.190 puntos totales de control frente a cucarachas, de los que 26.345 han sido tratamientos de choque y 11.845 actuaciones complementarias. La media de procedimientos sistemáticos por zona ha pasado de 1,28 en el primer semestre de 2025 a 1,46 en el mismo periodo de 2026.

Pese a este refuerzo, los avisos por cucarachas han descendido. Entre enero y junio se han registrado 222 comunicaciones ciudadanas, frente a las 260 del mismo periodo del año anterior.

Además, el equipo de tarde del Servicio de Bienestar Animal ha mantenido una elevada capacidad de respuesta. Según Sadeco, el 91,30% de los avisos por plagas urbanas se ha atendido durante las primeras 24 horas, por encima del 90,72% registrado en el primer semestre de 2025.

Vigilancia del mosquito del Virus del Nilo

El Servicio de Bienestar Animal también mantiene las tareas de monitorización y control de mosquitos y otros dípteros hematófagos dentro del Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores. Córdoba está clasificada como municipio de nivel medio de riesgo en relación con la circulación del Virus del Nilo, por lo que se desarrollan controles, tratamientos larvicidas, vigilancia de zonas con acumulaciones de agua y análisis periódicos de mosquitos del género Culex.

El primer análisis realizado en 2026 ha dado resultado negativo para el Virus del Nilo. Los informes de seguimiento disponibles apuntan, además, a una baja densidad de población del mosquito vector, lo que sitúa la posibilidad de transmisión a personas en niveles muy reducidos.

Entre enero y junio se han atendido cinco avisos por presencia de mosquitos, frente a los diez registrados en el mismo periodo de 2025.

Tres avisos por mosquito tigre

En cuanto al mosquito tigre, Sadeco ha recibido tres avisos durante el primer semestre, uno más que el año anterior. No obstante, la evolución de las comunicaciones ciudadanas confirma una reducción respecto a los años de mayor incidencia.

La empresa municipal atribuye esta evolución al trabajo de información, educación ambiental y tratamiento localizado de focos larvarios desarrollado desde la detección de esta especie en Córdoba en 2017.