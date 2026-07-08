Rafael Ledesma, el maestro cordobés que ha ganado la lotería dos veces este año: "No hay dos sin tres; el bueno va a ser este año"

La primera vez que la suerte llamó a la puerta de Rafael Ledesma, él tardó unos segundos en reconocerla. Miró el cupón que llevaba encima y pensó que había ganado 40 euros. Solo cuando volvió a comprobarlo se dio cuenta de que aquella mañana de enero había ganado 40.000 euros. "No estaba acostumbrado a ver una cantidad tan grande", confiesa. Seis meses después, la fortuna regresó con la misma discreción.

El pasado fin de semana, la casa dormía. En el salón solo permanecía despierto Rafael, repasando los cupones. Los dos primeros no traían nada. Después apareció otro número premiado y el corazón le hizo ese extraño movimiento que solo conocen quienes sospechan que están viendo algo difícil de creer. "Estaba yo en el salón viendo los cupones... llevaba dos y dos. Los dos primeros, nada". Entonces despertó a una de sus hijas. A la otra le escribió un mensaje. Eran otros 40.000 euros.

A Rafael le han bastado seis meses para descubrir dos veces el mismo asombro. Desde enero ha reunido 80.000 euros en premios. Ni siquiera lamenta haberse quedado a las puertas del millón de euros. El último cupón llevaba asociados 20.000 euros, pero la serie agraciada multiplicaba el premio hasta esa cantidad. Esperó unos minutos antes de comprobar el número definitivo. "Me quedé cerca", dice.

Una historia que comienza en Las Moreras

Ledesma conserva una costumbre que justifica buena parte de esta historia. Aunque hace tiempo que dejó de vivir en Las Moreras, cada vez que pasa por su antiguo barrio hace parada. Entra en el bar Marín, "el de siempre", porque el dueño fue compañero de colegio, compra el pan, se toma una cerveza y charla con los vecinos.

Las Moreras figura desde hace tiempo entre los barrios con mayores índices de vulnerabilidad de España. Rafael no reniega de ese origen. Al contrario. "Yo soy muy campechano. No rechazo mis orígenes humildes". Allí sigue comprando melones y sandías. Allí siguen conociéndolo por su nombre. Y allí fue donde ha encontrado la suerte por partida doble.

El vendedor, José Manuel Cordobés, se ha convertido este año en una especie de talismán del barrio. Primero repartió 800.000 euros con el Cuponazo de Año Nuevo. Después llegaron otros 200.000 euros con el cupón dedicado al Orgullo LGTBI+, diez boletos premiados con 20.000 euros cada uno. En total, un millón de euros distribuidos en apenas seis meses desde el mismo punto de venta.

Rafael Ledesma junto a José Manuel Cordobés. / ONCE

Entre quienes recibieron uno de aquellos premios estaba otra vez Rafael. "Hay alguno que es la segunda vez que le toca. Yo se lo digo: la Virgen os persigue", bromeaba hace unos días el propio vendedor después de repartir los últimos premios. La noticia, claro, corrió más rápido que el propio dinero. La gente no se lo cree. Otros han preferido tomárselo con humor: "Me han pasado los cupones por la espalda, a ver si se pega".

Confiesa, además, con emoción que, en ambas ocasiones, antes del premio había acudido a las iglesias donde suele ir, la iglesia de la Virgen de la Esperanza, la iglesia de las Santas Margaritas y el convento de Santa Ana. "Lo pedí con mucha fe, y Dios nunca falla", dice.

Rafael confía en un tercer premio

En la ONCE la historia también ha causado ilusión. Rafael mantiene una relación estrecha con la organización desde hace años por su trabajo como docente. Con sus alumnos ha participado en proyectos de inclusión premiados por la entidad y conoce personalmente a muchos de sus responsables. "Les ha dado mucha alegría porque me conocen", cuenta.

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Lo curioso es que, pese a los 80.000 euros, Rafael no habla de lujos ni grandes caprichos. "No voy a gastar nada... unas buenas vacaciones", asegura. Como si después de dos golpes de suerte la vida siguiera siendo, en lo esencial, la misma. Pero, cuando habla del futuro, no lo hace con prudencia, sino con una sonrisa que mezcla superstición y experiencia: "No hay dos sin tres. El bueno va a ser este año".