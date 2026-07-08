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Ocho años de prisión por agredir sexualmente de su expareja a la que ató con unas bridas

Imagen de archivo de la sede del TSJA en Granada.

Imagen de archivo de la sede del TSJA en Granada. / EUROPA PRESS - Archivo

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EFE

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado una sentencia de la Audiencia de Córdoba que condenó a ocho años de prisión a una persona por abuso sexual (con la nueva ley se trataría de agresión sexual) a su expareja y madre de su hijo a la que ató con unas bridas las manos para lograr su objetivo.

La sentencia recoge que los hechos ocurrieron en 2019 cuando el procesado acudió a la vivienda en la que vivían su expareja y el hijo de ambos para cenar.

Tras la cena y mientras dormían al menor el acusado le ató las manos a la espalda con una brida y le colocó el cinturón de un albornoz en el cuello del que tiraba para obligarla a cumplir sus deseos.

En el transcurso de los hechos cuando la víctima intentó resistirse a la agresión sexual la amenazó con que le haría lo mismo al hijo de ambos, si ella no consentía. La víctima, que manifestó desde el principio su oposición a las intenciones del procesado, presentó lesiones en las rodillas, las manos y el labio.

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Además de a los ocho años de prisión, el procesado ha sido condenado a indemnizar a la víctima con diez mil euros, así como a mantenerse alejado de ella durante nueve años y a cinco años de libertad vigilada.

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