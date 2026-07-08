Nace el primer Concurso de Composición Lorenzo Palomo para impulsar la creación musical joven en Córdoba

El Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco ha acogido este miércoles la presentación del primer Concurso de Composición Lorenzo Palomo, una iniciativa impulsada con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Delegación de Juventud y Planneo Joven, con el objetivo de fomentar la creación musical entre los jóvenes y rendir homenaje al compositor Lorenzo Palomo.

Durante la presentación, el director del conservatorio, Manuel Ureña, ha destacado la importancia de dar visibilidad a la composición musical, una disciplina esencial para el desarrollo de la música. “Sin compositores no habría música”, ha subrayado durante el acto, incidiendo en la necesidad de reconocer el papel de quienes escriben las obras que posteriormente interpretan músicos y agrupaciones.

El concurso lleva el nombre de Lorenzo Palomo como reconocimiento a su trayectoria y a su vinculación con Córdoba. Aunque nació en Ciudad Real, Palomo se trasladó siendo joven a Pozoblanco y posteriormente a Córdoba, donde estudió en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco. Su carrera internacional se presenta como ejemplo de que desde Córdoba también se puede desarrollar una trayectoria artística de primer nivel.

Presentación del primer Concurso de Composición Lorenzo Palomo. / CÓRDOBA

El certamen está dirigido a jóvenes compositores de hasta 30 años, especialmente alumnado actual o antiguo del conservatorio. La Delegación de Juventud colaborará con la edición de la obra ganadora, contribuyendo así a la difusión del talento joven y a la generación de nuevas oportunidades en el ámbito de la creación musical.

La responsables municipal de Juventud señaló que esta iniciativa responde al compromiso municipal de apoyar a los jóvenes artistas y creadores de la ciudad. Asimismo, se recordó que el Ayuntamiento desarrolla a lo largo del año distintos programas y certámenes, como Dinamo, Música Propia o Talento Capital, orientados a ofrecer espacios de visibilidad y promoción a la juventud cordobesa.

La familia de Lorenzo Palomo también ha agradecido la puesta en marcha de este concurso, destacando que el compositor se habría sentido profundamente honrado al ver su nombre vinculado a una iniciativa nacida en el conservatorio donde cursó sus primeros años de formación musical.

Asimismo, se puso de relieve que este concurso constituye una forma de mantener viva la memoria de Lorenzo Palomo, apoyando a nuevas generaciones de compositores y ofreciendo a los jóvenes la oportunidad de participar, competir y recibir reconocimiento por su trabajo creativo.

El I Concurso de Composición Lorenzo Palomo nace con vocación de continuidad y con el propósito de convertirse en una cita de referencia para la creación musical joven en Córdoba.