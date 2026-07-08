Montoro marca más de 43 grados y coloca a Córdoba entre los puntos más calurosos del país

La provincia de Córdoba vive este miércoles una nueva jornada de altas temperaturas, con varios puntos por encima de los 40 grados y registros especialmente elevados en la zona de la Campiña y el Valle del Guadalquivir. De hecho, dos localidades cordobesas se han situado entre las temperaturas más altas registradas en España durante la jornada.

La temperatura más alta de la provincia se ha alcanzado en Montoro, donde los termómetros han llegado a los 43,4 grados a las 15.50 horas, el tercer registro más elevado del país tras los 43,7 grados alcanzados en Ontinyent y Xàtiva, en la provincia de Valencia. También destaca La Rambla, que con 42,7 grados a las 16.30 horas se ha colocado entre los valores más altos de España, igualando el registro de Molina de Segura (Murcia), según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Córdoba capital, la estación de Córdoba Aeropuerto ha marcado 42,2 grados a las 17.10 horas, uno de los registros más destacados de la jornada. Además, otros municipios han superado igualmente la barrera de los 40 grados, como Fuente Palmera, con 42,4 grados a las 16.40 horas; Aguilar de la Frontera, con 42,1 grados; Espiel, con 41,1 grados; y Benamejí, con 40 grados.

En el resto de localidades, las temperaturas también se han mantenido en niveles muy elevados, aunque por debajo de los 40. Hinojosa del Duque ha alcanzado los 39,5 grados, Priego de Córdoba los 39,4, Cardeña los 39,2, Villanueva de Córdoba los 38,8 y Doña Mencía los 38,7 grados.

Previsión para los próximos días

Los registros se han producido durante la tarde, coincidiendo con las horas de mayor calor del día. La Aemet ha apuntado a que este jueves será el último día de la ola de calor, aunque las temperaturas seguirán siendo altas o muy altas en muchas zonas del país.

Para este jueves, Córdoba afrontará una jornada de cielos despejados, calor y ausencia de lluvia. La previsión marca una mínima de 19 grados y una máxima de 38 grados, con las horas más duras entre el mediodía y la tarde, cuando el termómetro rondará los 35-37 grados. La Aemet mantiene además aviso amarillo por altas temperaturas en la Campiña cordobesa, entre las 13.00 y las 21.00 horas, por máximas previstas de 38 grados.

La ola de calor remitirá este jueves en Córdoba. / Manuel Murillo

El viernes se mantendrá el ambiente caluroso, con máximas de unos 38 grados y nuevo aviso amarillo en la Campiña cordobesa. El sábado y el domingo las temperaturas bajarán ligeramente, aunque seguirán en valores altos, con máximas en torno a 35-37 grados y mínimas de 16-18 grados. Para el inicio de la próxima semana, la previsión apunta a tiempo estable, cielos poco nubosos o despejados y máximas que volverán a situarse entre los 36 y los 39 grados.

En cuanto al riesgo de incendios, la Aemet sitúa a buena parte de la provincia de Córdoba en niveles muy altos, con zonas que alcanzan el nivel extremo, por lo que la combinación de temperaturas elevadas, sequedad y viento obliga a extremar la prudencia en el medio natural.