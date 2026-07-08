Ayuntamiento de Córdoba
El mercadillo del Sector Sur de Córdoba se traslada durante un año y a modo de prueba a las calles Huelva y Jaén
El Consistorio cordobés reubica de forma provisional el mercadillo del Sector Sur, teniendo en cuenta la situación económica de los comerciantes ambulantes
La delegación de Comercio del Ayuntamiento de Córdoba ha ordenando el traslado del mercadillo del Sector Sur de la capital cordobesa de manera temporal y durante un año en periodo de prueba. El Consistorio cordobés ha tenido en cuenta "la difícil situación económica de los comerciantes ambulantes autorizados" en este mercadillo para dictaminar la urgencia y necesidad en realizar el traslado provisional del mismo.
De este modo, el traslado se hará de manera temporal para realizar una prueba piloto en la calle Huelva y en el tramo de la calle Jaén, situada junto a la avenida de Cádiz. El traslado se hará efectivo a partir del día 1 de septiembre de 2026 hasta el día 31 de agosto de 2027, ambos inclusive. El Ayuntamiento advierte de que este traslado no generará derecho a indemnización por daños y perjuicios a las personas titulares de los puestos afectados.
Posible retorno
Por otro lado, la delegación de Comercio suspende la celebración del mercadillo del Sector Sur en la ubicación actual, en la calle Libertador Sucre y en la prolongación de los Pasajes Ubrique y Ayamonte, durante este año, pero con la posibilidad de poder retornar a esta ubicación con carácter anticipado si así se decidiera.
Asimismo, se suprimen los puestos número 9 y 29 del mercadillo del Sector Sur para hacer coincidir la numeración de este mercadillo con la actualmente existente en el Sector Sur.
Cómo será la prueba piloto
La prueba piloto del mercadillo que se celebre en la calle Huelva y en el tramo de la calle Jaén tendrá las siguientes características:
- El mercadillo se compone de 36 puestos distribuidos en una sola fila y numerados correlativamente.
- El puesto número 1 se situará en el tramo de la calle Jaén y será el más cercano a la avenida de Cádiz y el puesto número 36 se situará en la calle Huelva y será el más cercano a la calle Jerez (tras el ambulatorio).
- Los puestos irán situados en el margen derecho según el sentido de la circulación tomando como referencia la entrada por la calle Jaén.
Los puestos tendrán las siguientes dimensiones: un frontal de 5,30 metros, 5 metros de fondo (estacionamiento del furgón incluido) y la distancia lateral entre puestos será de 20 centímetros.
La ubicación de los comerciantes ambulantes en el lugar donde se realizará la prueba piloto según el número de autorización concedida para el mercadillo del Sector Sur.
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