Julio Iglesias, Rafael Mir o Luis Rubiales: la Universidad de Córdoba investiga las tácticas en las defensas por acoso sexual

¿Cuáles son las estrategias de comunicación empleadas por hombres famosos que han sido señalados, denunciados o investigados por conductas sexuales presuntamente abusivas o agresiones sexuales? ¿Siguieron un patrón comunicativo similar Luis Rubiales, Rafael Mir o Julio Iglesias? Dos investigadores de la Universidad de Córdoba han analizado no los hechos denunciados ni su recorrido judicial, sino la forma en que los hombres acusados intentan reconstruir públicamente su imagen a través de comunicados, vídeos y mensajes en redes sociales. A este tipo de conflicto lo han denominado conflicto judicial mediatizado, porque tiene una vertiente legal, pero debido a la repercusión mediática de los denunciados, también tiene una dimensión social. En concreto, los investigadores han analizado desde la perspectiva de la lingüística pragmática las estrategias que se utilizan para restaurar el daño reputacional que se ha causado a esas personas, aunque los casos presentan diferencias jurídicas, mediáticas y personales.

El estudio concluye que, pese a las diferencias, los comunicados suelen moverse en un repertorio muy reconocible: disculpas condicionadas, autoelogio, negación del conflicto, ataque a la denunciante, apelación a terceros y denuncia de una supuesta persecución mediática.

Red temática de lingüística del conflicto y la mediación

Esther Brenes, catedrática de Lengua Española, y José García, profesor permanente laboral de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba, son los autores del estudio Conflicto judicial mediatizado: estrategias de restauración de la imagen del denunciado por acoso sexual. Esta investigación se ha desarrollado dentro de la red temática de lingüística del conflicto y la mediación, que impulsa el Ministerio de Ciencia e Innovación y coordina Inés Olza, de la Universidad de Navarra. Esta red de investigadores ha contado con la participación de once universidades de toda España como la Universidad de Valencia, la Universidad de Sevilla o la Complutense de Madrid, y ha estudiado el lenguaje empleado en conflictos en distintos ámbitos como la comunicación pública, la comunicación profesional o la comunicación interpersonal. Incluso han grabado, con consentimiento previo, discusiones de parejas para analizarlas.

La investigación parte de la hipótesis de que el núcleo de todo conflicto y de las prácticas de mediación tiene un componente comunicativo fundamental. La idea es, por tanto, "arrojar luz sobre el binomio conflicto/mediación desde la lingüística, y en particular, desde las corrientes de análisis funcional del lenguaje. "En definitiva se estudia cómo afrontar una crisis reputacional, un ámbito en el que los lingüistas tenemos mucho que aportar porque se trata de saber cómo emplear adecuadamente las palabras para conseguir restaurar la imagen de un personaje público", comenta Brenes.

Esther Brenes y José García, autores del estudio 'Conflicto judicial mediatizado' / Manuel Murillo / Manuel Murillo

En su investigación han tratado de identificar las estrategias que personajes públicos como el cantante Julio Iglesias, los futbolistas Rafael Mir, Miguel Trauco o Carlos Zambrano, cantantes como Ayax y Prok, o entrenadores como Luis Rubiales, han seguido en sus comunicaciones públicas y redes sociales después de haber sido denunciados por abusos. En este tipo de conflicto, el verdadero destinatario de estos comunicados no es la persona que realiza la denuncia, sino la sociedad, la opinión pública. Es decir, la comunicación no se dirige solo a los tribunales. También busca ganar una segunda batalla: la de la reputación ante la opinión pública. “Buscan la complicidad de la sociedad, que los arrope, los reconozca y los restaure”, indican.

"Se analizan las comunicaciones realizadas por los afectados en una crisis reputacional, en modo alguno para blanquearlos, pero sí para establecer cuáles serían los mensajes más eficaces y los más perjudiciales en otros casos de personas injustamente acusadas en las redes sociales", añaden los investigadores. Por ejemplo, una estrategia que cuando es auténtica funciona es pedir perdón. "Antes se consideraba que podría afectar a la persona de manera negativa porque se reconocía que lo hecho es algo sancionable, pero se ha demostrado que bien gestionada puede ayudar a que la sociedad se ponga de su parte al dar una sensación de vulnerabilidad, de querer mejorar en el futuro", explican.

Estrategias del contraataque: pedir perdón sin pedirlo, negar y victimizarse

Los investigadores han detectado patrones que se repiten en todas las comunicaciones analizadas. En primer lugar, estrategias de autorreparación o autoelogio, en las que los acusados tratan de presentarse como mejores personas de lo que está viendo la opinión pública. A veces, incluyen disculpas en sus discursos, pero la mayoría de las veces son condicionadas. En el caso de Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol siempre recurría a una pseudopetición de perdón: "Pido disculpas si alguien se ha sentido ofendido", declaró recién surgida la polémica. El expresidente de la RFEF es paradigmático, aunque se aprecian diferencias entre sus primeros comunicados y los últimos. "Cuando empezó a ser consciente de que no habían surtido el efecto deseado, comenzó a endurecer el discurso, llegando a extender las críticas al colectivo feminista". Así declaró: "Están rindiendo pleitesía al falso feminismo que es una gran lacra en este país".

De este modo, también se recurre a la manipulación de la realidad y a invertir los roles presentándose el acusado como la víctima del circo mediático. Otra estrategia habitual es la de tratar de restaurar la imagen a través de terceros con agradecimientos explícitos a la familia "que lo apoya" o a "las personas que verdaderamente" lo conocen y creen en él. Y también intentan destacar las cualidades positivas que tienen o lo mucho que han hecho, por ejemplo, por el fútbol femenino en el caso de Rubiales.

Otra estrategia habitual es la de la deslegitimación del conflicto, sosteniendo que es mentira e incluso descalificando y culpando a la demandante de difamación. En el caso de Luis Rubiales, se intentó reformular el conflicto a pesar de que todo el mundo había visto lo ocurrido en directo. En este ámbito aparecen también el descrédito de la denuncia, argumentando que hay motivos ocultos o espurios, o aprovechándose de que las denunciantes son personas anónimas. "Me denuncian desde un bufete de abogados anónimo, una denunciante anónima", dijo Gervasio Deferr. Algunos como Julio Iglesias llegan a acusar a la denunciante de haber iniciado el conflicto: "Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas", dijo. También es común reformular el significado del acto ("fue más un pico que un beso", dijo Rubiales) o atacar a los medios de comunicación: "Ante las informaciones que han circulado por diversos medios, me veo en la obligación...", encabezaba su defensa Sergio Peña.

En todos estos casos, el comunicado funciona como algo más que una defensa. Es una pieza de persuasión pública: un intento de que la sociedad no solo escuche al acusado, sino que lo vuelva a mirar como antes.