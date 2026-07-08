Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 8 de julio de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.
Festival de la Guitarra
Cardamom Trio & Linda Alahmad
Cardamom Trio es un espacio para crear paisajes sonoros inspirados en diferentes elementos como los ritmos, modos e instrumentos de distintas culturas de Oriente. Con la colaboración de Linda Alahmad presentan Cuando sale el sol, un viaje musical que recorre las trayectorias de sus creadores, Hames Bitar (Siria) y Kaveh Sarvarian (Irán).
CÓRDOBA. Teatro Góngora.
Jesús y María.
20.30 horas.
Festival de la Guitarra
Juan Manuel Cañizares / Orquesta de Córdoba
El Festival de la Guitarra también se suma a esta celebración del 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla dedicándole este concierto con un programa monográfico de su autoría. Como primicia, y estreno absoluto, el guitarrista Juan Manuel Cañizares presentará en Córdoba una nueva versión para guitarra y orquesta de la obra Noches en los jardines de España.
CÓRDOBA. Gran Teatro.
Avda. Gran Capitán, 3.
20.30 horas.
Festival de la Guitarra
Luz Casal – Nat Simons & Aurora Beltrán
Luz Casal presenta en gira su nuevo disco Me voy a permitir, el trabajo más ecléctico e inclasificable de su carrera, se concede el antojo de mostrar diez caras, tantas como canciones: diez actitudes, diez miradas, diez formas de entender el mundo. Abrirán la noche en el teatro de La Axerquía Nat Simons y Aurora Beltrán.
CÓRDOBA. Teatro La Axerquía.
Avda. Menéndez Pidal, s/n.
21.30 horas.
Raíces en el Jardín
Actuación de May López y Ángel Andrés Muñoz
Dentro del ciclo Raíces en el Jardín, tendrá lugar la actuación de May López y Ángel Andrés Muñoz (a piano y voz).
CÓRDOBA. Jardín Botánico.
Avda. Linneo.
22.00 horas.
Acción Portabella
Proyección de ‘Informe general II. El nuevo rapto de Europa’
Film de Pere Portabella, del año 2015. 126 minutos. Color V.O.E. Entradas: 0,90 euros.
CÓRDOBA. Filmoteca de Andalucía.
Medina y Corella.
20.30 horas.
- Malestar en la Policía Nacional de Córdoba por dos agentes que trabajaron como seguridad en una caseta de Feria
- Una mujer muere y otra resulta herida de gravedad en un accidente junto al cementerio de La Fuensanta de Córdoba
- Estas son las notas de corte para los grados de la Universidad de Córdoba 2026-2027: hay un cambio en las más demandadas
- Cuatro menores intoxicados mientras se bañaban en la piscina del colegio El Carmen de Córdoba
- Localizan sin vida al hombre desaparecido desde el 1 de julio en Córdoba
- La expansión urbana que vivirá Córdoba en dos años: los futuros barrios albergarán más de 5.000 viviendas
- El hotel de la calle San Pablo cambia de manos y tendrá 5 estrellas y el de la Cuesta del Bailío se reinventa como apartamentos turísticos
- El mapa de radares de Córdoba baja a 45 tras perder uno en la Cuesta del Espino