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Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 8 de julio de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.

Cardamom Trio &amp; Linda Alahmad

Cardamom Trio & Linda Alahmad / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Festival de la Guitarra

Cardamom Trio & Linda Alahmad

Cardamom Trio es un espacio para crear paisajes sonoros inspirados en diferentes elementos como los ritmos, modos e instrumentos de distintas culturas de Oriente. Con la colaboración de Linda Alahmad presentan Cuando sale el sol, un viaje musical que recorre las trayectorias de sus creadores, Hames Bitar (Siria) y Kaveh Sarvarian (Irán).

CÓRDOBA. Teatro Góngora.

Jesús y María.

20.30 horas.

Festival de la Guitarra

Juan Manuel Cañizares / Orquesta de Córdoba

El Festival de la Guitarra también se suma a esta celebración del 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla dedicándole este concierto con un programa monográfico de su autoría. Como primicia, y estreno absoluto, el guitarrista Juan Manuel Cañizares presentará en Córdoba una nueva versión para guitarra y orquesta de la obra Noches en los jardines de España.

CÓRDOBA. Gran Teatro.

Avda. Gran Capitán, 3.

20.30 horas.

Festival de la Guitarra

Luz Casal – Nat Simons & Aurora Beltrán

Luz Casal presenta en gira su nuevo disco Me voy a permitir, el trabajo más ecléctico e inclasificable de su carrera, se concede el antojo de mostrar diez caras, tantas como canciones: diez actitudes, diez miradas, diez formas de entender el mundo. Abrirán la noche en el teatro de La Axerquía Nat Simons y Aurora Beltrán.

CÓRDOBA. Teatro La Axerquía.

Avda. Menéndez Pidal, s/n.

21.30 horas.

Raíces en el Jardín

Actuación de May López y Ángel Andrés Muñoz

Dentro del ciclo Raíces en el Jardín, tendrá lugar la actuación de May López y Ángel Andrés Muñoz (a piano y voz).

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Jardín Botánico.

Avda. Linneo.

22.00 horas.

Acción Portabella

Proyección de ‘Informe general II. El nuevo rapto de Europa’

Film de Pere Portabella, del año 2015. 126 minutos. Color V.O.E. Entradas: 0,90 euros.

CÓRDOBA. Filmoteca de Andalucía.

Medina y Corella.

20.30 horas.

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Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 8 de julio de 2026

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