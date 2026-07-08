El coste del Ingreso Mínimo Vital en Córdoba aumenta 630.000 euros en un año al incorporar a 8.213 beneficiarios nuevos

Un total de 81.482 cordobeses, un 10,5% de la población de la provincia, ha recibido en el mes de junio el Ingreso Mínimo Vital, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Esta prestación económica que empezó a asignarse en el año 2020 llega ya a 26.173 hogares de Córdoba, una cifra que ha ido in crescendo y que en el último año aumentó por encima del 12%. Así, desde junio de 2025 se han sumado 2.863 hogares nuevos donde viven 81.482 personas.

Ese incremento se ha traducido en un aumento del coste de las prestaciones. Si se compara la nómina de junio de 2026 con la de 2025, la nómina subió un 5,5%, lo que supone 630.000 euros más. En Andalucía, el coste de junio fue de 137,89 millones de euros, un 4,6% o 6,6 millones más que hace un año. Y eso que, salvo en Navarra y País Vasco, donde la cuantía media mensual por persona ha crecido, en el resto de provincias de España ha descendido entre un 2 y un 5%. En el conjunto de España, la factura que paga el Estado en concepto de IMV se eleva a 465,7 millones de euros al mes, un 8,3% más que en junio de 2025, o en términos absolutos, en 35,9 millones de euros más.

Media mensual de 437 euros

Atendiendo a lo que perciben los hogares, la media mensual de la prestación en Córdoba es de 437,4 euros, según la estadística. La cifra es un poco confusa porque se hace teniendo en cuenta el complemento de ayuda por infancia como si fuera un ingreso aparte. En realidad, a los hogares llega una cantidad que varía entre los 580,4 euros de media del IMV básico, que perciben 6.747 familias cordobesas, y el IMV completo de 856,5 euros de media mensuales, asignado a 7.118 hogares. Por su parte, el ingreso mínimo vital que se asigna como extra a las familias con menores asciende a 116,68 euros de media al mes. Así, de los 81.482 beneficiarios cordobeses, casi 10.000 perciben el IMV básico frente a 25.130 que cobran el IMV completo y 46.395 menores que cuentan con el IMV CAPI (complemento de ayuda por infancia). El complemento por menor es percibido por 12.308 hogares cordobeses beneficiarios del IMV.

Caravana informativa del Ingreso Mínimo Vital. / COR_EXTERNAS

Si atendemos a la composición de los hogares, de las 26.173 familias con prestación de Córdoba, 19.426 hogares tienen niños a su cargo, un total de 33.410 menores. Por edades, 3.722 tienen de 0 a 2 años, 5.943 de 3 a 5 años y la mayoría, un total de 23.745, de 6 a 17 años. Un total de 3.907 familias beneficiarias son monoparentales, frente a 7.054 en las que no hay menores y 15.212 con dos o más adultos y al menos un niño a cargo. Entre las familias sin menores a cargo que reciben el Ingreso Mínimo Vital, hay 4.641 con un solo miembro, 1.372 con dos adultos, 656 con tres adultos y 319 con cuatro adultos.

Cada prestación de IMV se asigna a un titular que representa a una unidad familiar. En el caso de Córdoba, de los 26.173 titulares, con una edad media de 43,7 años, 6.703 son hombres y 19.470 son mujeres. Por nacionalidad, la inmensa mayoría son de origen nacional (25.080), frente a 1.089 titulares extranjeros.

En este momento, Córdoba es la quinta provincia andaluza en número de beneficiarios, después de Granada (90.268), Málaga (140.681), Cádiz (140.681) y Sevilla (204.870). En la cola se encuentra Huelva, con 49.581 perceptores del IMV. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en junio a 267.302 hogares andaluces en los que viven 829.092 personas.