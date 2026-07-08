El calor extremo da su último golpe en Córdoba antes de una tregua a medias: esta es la previsión de la Aemet

Córdoba afronta este miércoles el último tramo de la segunda ola de calor del verano, un episodio que comenzó el domingo y que aún dejará una jornada de temperaturas extremas en la provincia antes de la moderación térmica anunciada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a partir de este jueves.

La misma previsión apunta que este miércoles será el día más duro de este episodio de calor extremo, todo ello después de que la localidad cordobesa de Montoro marcara la temperatura más alta de Andalucía este martes, con 43,6 °C, mientras que la estación de Córdoba Aeropuerto marcó 42,5 °C.

La noche tampoco ha sido apacible, con unos termómetros que han marcado 23 °C a las 3.00 horas en la capital, y en la que destacan los 28 °C que se registraban a las 5.00 horas en Doña Mencía.

Estas son las horas de más calor este miércoles en Córdoba

Para este miércoles 8 de julio, la Aemet ha activado el aviso naranja por altas temperaturas en toda la provincia, entre el tramo de las 13.00 a las 21.00 horas. Para esta jornada se esperan cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas por la tarde. Temperaturas en general con pocos cambios, con mínimas localmente en ascenso. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de suroeste por la tarde.

El pico de calor se registrará en torno a las 17.00 horas, con 43 °C en la capital, donde los termómetros alcanzarán los 40 grados a las 14.00 horas y no bajarán de esta marca hasta las 21.00 horas.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 21º y 43º, en Lucena entre 24º y 40º, en Pozoblanco entre 23º y 40º, y en Priego de Córdoba entre 23º y 40º.

Una tregua térmica que se queda a medias

La situación empezará a cambiar el jueves, aunque no desaparecerá el calor y la Aemet rebaja el nivel de aviso en la Campiña cordobesa a amarillo, con una temperatura máxima prevista de 38 grados en la zona de aviso. En Córdoba capital, la previsión baja hasta los 37 grados de máxima y 19 de mínima, lo que supone un descenso apreciable respecto al miércoles, pero todavía dentro de un escenario plenamente veraniego y seco.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 19º y 37º, en Lucena entre 20º y 35º, en Pozoblanco entre 22º y 37º, y en Priego de Córdoba entre 20º y 34º.

El tiempo en Córdoba este fin de semana

El viernes se mantendrá el tiempo estable, con cielos despejados o poco nubosos y ausencia de lluvias, en una jornada en la que las máximas volverán a repuntar hasta alcanzar los 39 grados en la capital, con 17 °C de mínima. Lo que confirma que la salida de calor solo implica la retirada de los valores térmicos extremos.

El fin de semana, eso sí, será más liviano. Con máximas de 36 grados y mínima de 16 ºC, lo que contribuirá a refrescar el ambiente tras 10 jornadas –incluidas las cuatro por calor- por encima de los 40 grados.