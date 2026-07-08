El Reina Sofía logra sus primeros trasplantes renales de donante vivo con robot: "Con 17 años no te esperas esto"

"Con 17 años no te esperas esto". Bruno resume así el proceso que ha vivido en los últimos meses, después de pasar nueve meses en diálisis hasta recibir un riñón de su padre. Su caso forma parte de un nuevo hito del hospital Reina Sofía de Córdoba, que ha realizado sus primeros trasplantes renales de donante vivo asistidos por robot, una técnica menos invasiva que agiliza la recuperación tanto del donante como del paciente trasplantado.

Así lo ha expuesto este lunes el gerente del centro, Francisco Triviño, quien ha celebrado este avance y ha destacado que el Reina Sofía es el noveno hospital de España y el segundo de Andalucía que ofrece esta técnica, enmarcada dentro de la estrategia de innovación del complejo sanitario. Triviño ha explicado que se trata de una cirugía "menos invasiva" y "más cómoda para el paciente», fruto de "un gran trabajo de preparación" y de un intenso programa de entrenamiento. Es, además, el segundo tipo de trasplante de donante vivo que el Reina Sofía aborda por vía robótica, tras la extracción hepática.

El gerente del Reina Sofía, Francisco Triviño, durante su intervención. / C. TOCADOS

Por su parte, la delegada de Salud en Córdoba, María Jesús Botella, ha agradecido el trabajo de los profesionales y la generosidad de los donantes que han hecho posible este "milagro". Botella ha vinculado este avance a la inversión de la Junta de Andalucía en sanidad pública y a la apuesta por la alta tecnología. En este sentido, ha recordado que Andalucía cuenta con trece robots Da Vinci, los utilizados en este tipo de cirugía, con una inversión de 2,5 millones de euros y cerca de un millón en mantenimiento. Estos avances, ha defendido, también ayudan a reducir las listas de espera, ya que permiten acortar los tiempos de ingreso.

Una técnica que mejora la precisión y la rapidez

El jefe de Urología del Reina Sofía, el doctor Pablo Campos, ha subrayado que el trasplante renal es una intervención «muy compleja», que requiere "gran precisión" y rapidez. Según ha explicado, el robot permite operar de forma menos invasiva y «transmitir los movimientos que haríamos con nuestra mano». A su juicio, esta tecnología causa «menos daño», favorece una recuperación «más rápida y eficaz» y mejora los resultados, también desde el punto de vista estético. Aun así, ha aclarado que los robots "no van a sustituir a la cirugía clásica".

En las intervenciones han participado dos equipos formados por entre quince y veinte profesionales en total, que han recibido una formación amplia y específica. Durante la operación, realizada a principios de junio, estuvieron tutorizados por el jefe de Urología del Hospital de Bellvitge, en Barcelona. El equipo también se desplazó al Hospital Puerta del Mar de Cádiz para completar su preparación. El objetivo es que, conforme aumente la experiencia, esta técnica pueda extenderse a pacientes procedentes de donante fallecido y, posteriormente, a casos de mayor complejidad.

Los donantes y trasplantados, este miércoles del Reina Sofía. / C. TOCADOS

La nefróloga Marisa Agüera, responsable de la consulta de donante vivo, ha destacado que el Reina Sofía ha realizado 35 trasplantes renales de donante vivo en el último lustro, ocho de ellos el pasado año. Parte del trabajo, ha explicado, se centra en informar a la población sobre la seguridad de la técnica y sobre las garantías para la vida posterior del donante.

"Nos entregamos a los doctores porque no podíamos hacer otra cosa"

Uno de los dos primeros casos ha sido el de Francisco y Purificación, dos hermanos jiennenses. Él necesitaba un riñón y apenas llevaba desde febrero en diálisis cuando, en junio, pudo someterse al trasplante. Ambos, visiblemente emocionados, han recalcado que «ha salido todo bien» y que están "muy contentos" con el resultado.

Hospital Reina Sofía realiza primer trasplante renal de donante vivo por robótica. / C. TOCADOS

El segundo caso es el de Bruno, un joven de 17 años al que su padre donó un riñón después de nueve meses en diálisis. Ambos han agradecido la labor de los profesionales del Reina Sofía. El joven ha reconocido que «al principio fue duro», porque «con 17 años no te esperas esto», aunque asegura que lo ha llevado "con humor, sin nervios y con madurez".

Su padre también ha explicado que, cuando conocieron el diagnóstico, "fue un palo muy gordo", pero que desde el primer momento decidieron confiar en los médicos. «Nos entregamos a los doctores porque no podíamos hacer otra cosa», ha relatado. Tras comprobar que la operación salió según lo previsto, se sintió "liberado", hasta el punto de admitir entre risas que la semana posterior a la cirugía «ha sido la que mejor he dormido en muchos años».