Detenido en Córdoba tras robar en una furgoneta en el Campo de la Verdad y huir con un maletín de herramientas

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un varón como presunto autor de un robo con fuerza en el interior de un vehículo en la zona del Campo de la Verdad. La actuación policial permitió recuperar los efectos sustraídos, entre ellos un maletín con herramientas, que ya han sido reconocidos por su propietario.

Los hechos ocurrieron sobre las seis de la madrugada del martes 7 de julio, cuando un testigo alertó al 091 tras observar a un individuo fracturando y registrando el interior de una furgoneta. Según la información policial, el sospechoso habría sustraído varios efectos del vehículo antes de abandonar la zona.

Tras recibir el aviso, varias patrullas de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar indicado, donde los agentes localizaron la furgoneta con la puerta delantera forzada, el interior revuelto y un panel de separación entre la zona de carga y el habitáculo del conductor arrancado.

La descripción facilitada por el testigo resultó clave para orientar la búsqueda. Durante el dispositivo desplegado en las inmediaciones, los indicativos policiales localizaron en el Sector Sur a un hombre que coincidía con las características físicas y la vestimenta aportadas por el requirente.

El individuo portaba un maletín en cuyo interior había herramientas y otros efectos presuntamente relacionados con el robo. Por este motivo, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo.

Tras las gestiones realizadas, la Policía Nacional localizó al propietario de la furgoneta afectada, que reconoció como suyos los objetos recuperados.