Hacemos Córdoba denuncia que Sadeco no usa todos los camiones de renting mientras empeora la limpieza

Hacemos Córdoba ha denunciado que Sadeco no está poniendo en circulación todos los camiones de renting incorporados a la empresa pública mientras Córdoba sufre, según la coalición, el “peor deterioro” del servicio de limpieza de los últimos años.

El grupo municipal se ha reunido con el comité de empresa de Sadeco para trasladarle su “apoyo y solidaridad” ante la situación que atraviesa la empresa municipal. La coalición ha destacado el papel de la plantilla, a la que atribuye el sostenimiento de un servicio esencial “pese a la falta de medios y a una gestión del Partido Popular que ha llevado a Sadeco a la peor crisis de su historia”.

Camiones de renting sin circular

Tras el encuentro, Hacemos Córdoba ha puesto el foco en la situación de la flota de recogida de residuos y en la falta de planificación del gobierno municipal. La coalición ha señalado que, “después de siete años sin que el PP haya comprado ni un solo camión nuevo”, la empresa ha tenido que recurrir al alquiler de vehículos. Sin embargo, Hacemos Córdoba asegura tener conocimiento de que “no se están poniendo en circulación todos los camiones de renting que han llegado a Sadeco”.

“Resulta difícil de entender que, en una situación como la actual, con la ciudad sufriendo problemas de recogida, haya 11 camiones de alquiler y parte de ellos no estén siendo utilizados”, han señalado desde la coalición.

Imagen de un contenedor con bolsas de basura fuera. / CÓRDOBA

Solo siete camiones propios operativos

Hacemos Córdoba sostiene que esta situación se agrava por el estado de la flota propia de Sadeco. Según sus datos, de los 18 camiones propios con los que cuenta la empresa, únicamente siete están operativos.

La coalición vincula esta realidad con “la falta de mantenimiento adecuado de los vehículos durante estos años” y advierte de que está afectando directamente al servicio, con contenedores llenos durante horas en distintos puntos de Córdoba.

Además, el grupo municipal ha señalado que la falta de medios también repercute en la plantilla. “Hay trabajadores y trabajadoras encargados de conducir camiones que se están quedando sin poder realizar su trabajo porque no disponen de vehículos. La plantilla está demostrando un enorme compromiso, pero no puede suplir con esfuerzo la falta de gestión del Gobierno municipal”, han afirmado.

Reclaman al alcalde medidas urgentes

Ante esta situación, Hacemos Córdoba ha reclamado al alcalde que se siente con el comité de empresa y adopte medidas urgentes para revertir el deterioro del servicio.

“El alcalde debe asumir su responsabilidad, escuchar a los trabajadores y apostar por Sadeco, una empresa pública que fue un referente nacional e internacional y que hoy necesita recuperar un servicio de calidad”, han defendido desde la coalición.

Entre las medidas que consideran necesarias, Hacemos Córdoba ha vuelto a reclamar la convocatoria de las 200 plazas comprometidas por el Gobierno municipal. “La falta de personal y de medios está lastrando el funcionamiento de la empresa y el alcalde debe cumplir los compromisos adquiridos”, han indicado.

Críticas al cambio de contenedores y a la subida de la tasa

La coalición ha recordado que ya solicitó la dimisión del presidente de Sadeco y pidió al alcalde que asumiera directamente la presidencia de la empresa. Además, ha denunciado el deterioro general de la limpieza de la ciudad, con problemas en calles, plazas y papeleras, así como la situación de la planta de enseres y escombros.

Hacemos Córdoba también ha criticado el cambio de contenedores impulsado por el PP, una actuación que, según la coalición, supuso un gasto de 17 millones de euros y “ha generado nuevos problemas para la ciudadanía con unos contenedores más pequeños que no están dando respuesta a las necesidades reales”.

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“Todo esto ocurre mientras la ciudadanía está pagando un 52% más de tasa de basura en tres años, un incremento que no se está viendo reflejado en el servicio que se presta. Córdoba necesita que el Gobierno municipal apueste por Sadeco, refuerce sus medios y garantice un servicio público de calidad”, han concluido.