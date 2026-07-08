Córdoba solo cuenta con 30 plazas concertadas de respiro familiar para facilitar la conciliación a los cuidadores de personas dependientes: "Están siempre llenas"

Disponer de un recurso residencial puede ser determinante para las familias en determinadas situaciones. Aunque la atención diaria de una persona dependiente sea asumida por padres, hijos o cuidadores profesionales, hay momentos en los que se producen circunstancias especiales que obligan a solicitar una plaza temporal. Para estos casos, la administración andaluza cuenta con un programa de respiro familiar, una forma de atención residencial integral que contempla una duración de entre 24 horas y un mes (prorrogables) por motivos de descanso, enfermedad u hospitalización, emergencias y otras circunstancias de la familia cuidadora.

El objetivo es favorecer la conciliación familiar y sociolaboral de las personas cuidadoras cuando temporalmente no pueden ser atendidas en su entorno. En la residencia se les garantiza la manutención, ayuda en la actividad diaria, terapia ocupacional, acompañamiento y otras medidas que favorezcan la autonomía personal. La pandemia y todo lo ocurrido en las residencias provocó cierta reticencia entre las familias. A día de hoy, la disponibilidad es escasa y muchas familias todavía desconocen que existe esta medida de conciliación.

Los solicitantes potenciales son personas mayores de 65 años en situación de dependencia o riesgo de estarlo y personas con discapacidad reconocida en un grado igual o superior al 33%, y mayores de 16 años y menores de 65 que se encuentren en situación de dependencia o en riesgo de estarlo. Además del requisito de edad, la persona debe cumplir otras exigencias como precisar de otra persona para el desarrollo de actividades de la vida diaria, no padecer enfermedad que precise atención imprescindible y continuada en un centro hospitalario y no haber sido sancionado con expulsión definitiva de un centro similar. En estos, casos, puede presentar una solicitud rellenando un cuestionario.

Residencia de mayores Jesús Nazareno de Córdoba. / CÓRDOBA

Hasta aquí, la teoría. La realidad es que en la provincia de Córdoba existen solo 30 plazas disponibles para estos casos en toda la provincia, 21 para mayores y 9 para personas con discapacidad, concentradas en su mayoría en centros residenciales de la provincia, según los datos facilitados por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Conseguir una plaza, por tanto, no es tarea fácil y aunque los centros no cuentan con la información sobre las listas de espera, aseguran que en cuanto una plaza se queda vacía, rápidamente entra otra persona porque la demanda es muy elevada. La red de centros de respiro familiar de Córdoba está formada por siete residencias para mayores: Domusvi Remedios de Aguilar, residencia El Mirador de Almodóvar del Río, residencias Jesús Nazareno de Castro del Río, Córdoba y Montoro, residencia Virgen del Rosario de Peñarroya y Sagrada Familia de Villanueva del Duque. En el caso de las personas con discapacidad, solo hay dos en la lista oficial: la residencia de Acpacys de Córdoba, donde hay una plaza, y la residencia de gravemente afectados San José de Priego de Córdoba.

Las plazas están siempre llenas

La residencia Jesús Nazareno de Castro del Río cuenta solo con dos plazas de respiro familiar. "Están siempre llenas, en cuanto se queda una libre, nos mandan otra", explica la trabajadora social. "En principio, vienen por un mes y, pasado ese tiempo, tenemos que solicitar una prórroga para que permanezcan tres meses, que es la estancia media de la mayoría de los que vienen". Suelen ser usuarios con una dependencia importante que acceden al recurso por necesidades de sus cuidadores o "personas que son autónomas y que necesitan una atención puntual porque han sufrido un accidente o después de una intervención quirúrgica, por ejemplo". Encontrar plaza en verano para que el cuidador se vaya de vacaciones es complicado. "Este año, están cubiertas desde mayo", apunta Virginia, que recuerda que el coste de estas plazas concertadas se rige de la misma manera que una plaza normal. "Aportan el 75% de su pensión", explica. La experiencia de los que prueban suele ser satisfactoria para ellos y para las familias. De hecho, "muchos de los que prueban, se quedan en la residencia después, si hay sitio en una plaza concertada y si no, por lo privado".

Ocurre igual en las plazas para personas con discapacidad, según explica Rafaela Chounavelle, directora de la residencia de Acpacys. "Nosotros tenemos solo una plaza y siempre está ocupada", asegura sin dudar. "Aquí pueden estar como máximo un mes por enfermedad del usuario o los familiares, por una operación y por necesidades especiales del cuidador principal". Durante la estancia, las personas tienen acceso a atención sanitaria, terapia especializada, actividades recreativas y educativas y apoyo psicológico. Según Rafaela, "ahora mismo se acaba de quedar vacía, pero ya hay otra persona pendiente de entrar que nos manda la Delegación". Por eso, está convencida de que "debe haber lista de espera, porque nunca se queda vacío".