Un comisario cordobés de la Policía Nacional, José Luis Delgado, nuevo jefe de la Policía Local de Córdoba

José Luis Delgado Ortega, hasta ahora comisario jefe de la Policía Nacional de Motril, era el único candidato que se ha presentado al puesto de jefe de la Policía Local de Córdoba y ya ha sido designado oficialmente, según ha avanzado Abc. El Ayuntamiento volvió a convocar este proceso en marzo, después de la marcha por jubilación en septiembre de Antonio Serrano y de un primer intento que quedó desierto. Serrano fue sustituido de manera accidental por el intendente Juan Díaz. Ahora, de confirmarse su elección y su nombramiento por parte del alcalde, José María Bellido, José Luis Delgado será el primer policía nacional que dirija el cuerpo de Policía Local de la capital cordobesa.

Nacido en Córdoba hace 56 años, Delgado estudió dos ingenierías técnicas y es licenciado en Ciencias Policiales, además tiene un master en dirección estratégica de la seguridad pública y una veintena de cursos de especialización en diferentes materias policiales, desde Policía Judicial, Seguridad Ciudadana, otros relacionados con Policía Científica o con Información.

José Luis Delgado (a la derecha), con Rafi Valenzuela y el excomisario de la Policía Nacional en Córdoba. / CÓRDOBA

Comisario en Córdoba

En 1995 ingresó en la Academia de Policía de Ávila siendo su primer destino la Brigada de Policía Judicial en la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, donde trabajó en la Unidad de Drogas y Crimen Organizado. En el año 2011 ascendió a inspector jefe, siendo destinado de nuevo a Córdoba donde hasta 2018 desarrolló su labor en diferentes puestos de trabajo operativos de la Comisaría Provincial como inspector jefe y jefe de operaciones, entre otros. De hecho, la mayor parte de su actividad profesional la ha desarrollado en la Brigada Provincial de Información de la capital cordobesa. En 2018 ascendió a comisario y ocupó el puesto de Jefe Local de Operaciones en la Comisaría Local de Algeciras, puesto que también desempeñó en la Comisaría Provincial de Córdoba entre 2020 y 2021, cuando asumió la jefatura de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Granada.

José Luis Delgado tiene dos cruces al mérito policial con distintivo blanco, una cruz de la Guardia Civil con distintivo blanco, Medalla de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar, Medalla de la Policía Local de Granada, así como varias medallas más de otras instituciones públicas como la medalla al Mérito de los Santos Ángeles Custodios, y más de un centenar de felicitaciones policiales por servicios realizados.