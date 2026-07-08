CECO lanza una herramienta de encuestas para conocer las necesidades de las empresas de Córdoba

La Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) y el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec) han presentado este miércoles Sideco, un sistema inteligente de encuestas empresariales que permitirá conocer de forma continua las necesidades, prioridades y expectativas del tejido productivo cordobés con el objetivo de facilitar una toma de decisiones basada en datos.

La herramienta, desarrollada en el marco de los convenios de colaboración que ambas entidades mantienen desde 2019, nace con la intención de convertirse en un "termómetro" permanente del estado de las empresas de la provincia y poner esa información al servicio tanto de las instituciones como del propio empresariado. Durante la presentación se mostraron los primeros resultados obtenidos en una encuesta piloto en tiempo real, que ha contado con 19 empresas participantes. Entre las principales demandas detectadas destacan la simplificación de los trámites administrativos, la reducción de los plazos de resolución y una mejor difusión de las ayudas y programas de apoyo dirigidos al tejido empresarial.

El secretario general de CECO, José Manuel Rodríguez Carretero, ha destacado que disponer de información actualizada es "vital para entender y tomar decisiones". En este sentido, ha señalado que el tejido empresarial es un actor fundamental para el desarrollo económico de Córdoba y que la organización tiene la responsabilidad de conocer de primera mano qué preocupa a las empresas.

"Necesitamos pulsar lo que piensan los empresarios de Córdoba", ha afirmado, al tiempo que ha explicado que Sideco es "un sistema completo de encuestas empresariales" diseñado para adaptarse tanto a las necesidades de las empresas como a las del Imdeec, de forma que los resultados sean realmente útiles para orientar políticas y actuaciones.

Rodríguez Carretero ha subrayado además que se trata de un sistema "abierto", que permitirá lanzar diferentes encuestas en función de cada momento y recoger información sobre las expectativas, prioridades y problemas del tejido empresarial. La plataforma comienza a funcionar desde este mismo miércoles.

Por su parte, la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha asegurado que el objetivo es disponer de "la máxima información posible" para mejorar el diseño de las políticas de apoyo a las empresas y ha explicado que la plataforma estará al servicio de todas las comisiones de trabajo de CECO. Asimismo, ha animado a los empresarios cordobeses a participar activamente respondiendo a las encuestas para que los resultados sean representativos y permitan identificar con mayor precisión las necesidades reales del sector.

El desarrollador de Sideco, Alfonso Alberca, ha explicado que la plataforma nace para responder a una pregunta sencilla: qué necesitan realmente las empresas cordobesas. Para ello, el sistema permitirá conocer de forma continua y organizada la opinión del tejido empresarial. Entre las principales novedades de la herramienta figura el uso de inteligencia artificial, que facilita tanto la elaboración de nuevas preguntas como el análisis automático de las respuestas obtenidas. Además, incorpora encuestas segmentadas, preguntas condicionales -que varían en función de las respuestas anteriores del usuario- y la posibilidad de obtener resultados prácticamente en tiempo real.

Alberca ha explicado que los datos estarán disponibles a través de Ceconet y que una parte de los resultados será de acceso abierto para los ciudadanos y empresas.