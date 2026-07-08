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En busca de la mejor terraza de Córdoba

Este concurso busca el espacio gastronómico al aire libre más destacado de la ciudad y provincia

Hanged lamps at outdoor restaurant with multiple visitors on the background, BBQ

Hanged lamps at outdoor restaurant with multiple visitors on the background, BBQ / Imagen de frimufilms en Freepik

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Laura Pozo

Córdoba

Uno de los planes estrella de la noche estival es el ‘terraceo’, que se ha consolidado como la opción perfecta para disfrutar de la gastronomía cordobesa al aire libre.

De hecho, en Córdoba y provincia hay infinidad de terrazas para disfrutar de la noche estival. Desde espacios ubicados en las azoteas de los hoteles, hasta las zonas habilitadas al aire libre por las tabernas, bares y restaurantes.

Además de la propuesta culinaria, hay establecimientos que incluyen en su carta cócteles y otro tipo de combinados para tomar después de la cena. Eso sí, hay que destacar que la oferta no termina aquí, ya que en muchas terrazas se organizan actividades complementarias como conciertos, música en directo o noches temáticas. El verano trae calor, pero también un sinfín de experiencias y anécdotas.

Vota por tu terraza favorita

Este concurso de Diario Córdoba busca la terraza más destacada de la ciudad y provincia por su ambiente, diseño, servicio y propuesta gastronómica. Vota por tu terraza favorita clicando en el enlace y entra en el sorteo de una estancia en la Costa del Sol y de suscripciones digitales.

La votación estará activa hasta el próximo 8 de septiembre.

Concurso terrazas 2026.

Concurso terrazas 2026. / Córdoba

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