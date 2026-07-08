En busca de la mejor terraza de Córdoba

Uno de los planes estrella de la noche estival es el ‘terraceo’, que se ha consolidado como la opción perfecta para disfrutar de la gastronomía cordobesa al aire libre.

De hecho, en Córdoba y provincia hay infinidad de terrazas para disfrutar de la noche estival. Desde espacios ubicados en las azoteas de los hoteles, hasta las zonas habilitadas al aire libre por las tabernas, bares y restaurantes.

Además de la propuesta culinaria, hay establecimientos que incluyen en su carta cócteles y otro tipo de combinados para tomar después de la cena. Eso sí, hay que destacar que la oferta no termina aquí, ya que en muchas terrazas se organizan actividades complementarias como conciertos, música en directo o noches temáticas. El verano trae calor, pero también un sinfín de experiencias y anécdotas.

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La votación estará activa hasta el próximo 8 de septiembre.