Anfane advierte de la otra cara del Ingreso Mínimo Vital: "Desincentiva el empleo porque muchas familias se acomodan"

Una de cada diez familias de Córdoba cobra el Ingreso Mínimo Vital, una prestación cuyo número de beneficiarios no ha dejado de crecer desde que se puso en marcha en 2020. La Asociación de Familias Necesitadas de Córdoba (Anfane) advierte de que la gestión de estas ayudas "tiene muchos puntos negros" y no está sirviendo para lo que se ideó, como apoyo temporal mientras se busca un empleo. En lo que va de año, Anfane ha gestionado unas 50 solicitudes de IMV en Córdoba. La encargada de hacerlo, Alejandra Ruiz, destaca que "en muchos casos, se revisa mal las solicitudes y o bien se tarda mucho en dar respuesta, se deniegan casos erróneamente y hay que presentar documentación por duplicado o se asignan ayudas indebidamente que luego hay que devolver". En la asociación tienen un caso de una persona que presentó la solicitud hace diez meses y aún está pendiente mientras que otras se asignan en tres o cuatro días, asegura.

Por su experiencia, Ruiz ha llegado a la conclusión de que "el IMV desincentiva la búsqueda de empleo porque muchas familias se acomodan cuando les llega la ayuda e incluso renuncian a trabajos para que no les retiren la ayuda". En su opinión, "habría que establecer un tiempo máximo para la percepción del IMV porque lo que vemos es que salvo una minoría que prefiere trabajar, hay una tendencia a mantener la prestación durante años y en el mejor de los casos, a trabajar en negro para que no se la quite". Según la abogada, "cada vez hay más jóvenes que reciben la prestación y no la consideran un apoyo sino algo definitivo".

Reclamaciones de Hacienda

Se da la circunstancia, además, de que quienes solicitan la ayuda por su cuenta y no a través de una asociación, "no son conscientes de las consecuencias que puede tener a largo plazo si hay algún fallo en la asignación". Anfane no solo gestiona las solicitudes, "también las reclamaciones de devolución que hace Hacienda y son muchas". Según Alejandra Ruiz, "la Seguridad Social revisa los ingresos dos veces al año y si la persona beneficiaria recibe por error o por cambio de sus circunstancias más dinero del que le corresponde, no suspende el pago". Lo que hace es que tramita una reclamación de la cantidad que ha pagado de más, que puede llegar uno o dos años después. Así, hay familias que siguen cobrando el IMV sin saber que luego se les reclamará. En la asociación tienen un caso de una chica que tenía la prestación y que se ha casado. Ella misma ha solicitado la suspensión del IMV hace meses, pero se la siguen pagando. "Esto está llevando a que muchos casos acaben en la vía judicial y a que haya familias que no son conscientes y acaben con deudas con Hacienda durante años", señala.

Por último, apunta que el volumen de solicitudes va en aumento "y eso está generando sobrecarga, hay más errores y demora en muchos casos, lo que hace que paguen justos por pecadores, porque hay personas que realmente necesitan la ayuda y no les llega a tiempo". Señala como ejemplo el caso de una joven que por un problema neurológico está en silla de ruedas y no tiene ingresos. "Solicitamos el IMV y han revisado mal su expediente y responden que se le deniega porque está en una residencia cuando no es así", explica, "ahora habrá que presentar una revisión de la solicitud para que corrijan el error y mientras tanto hay una persona que no está recibiendo la ayuda".