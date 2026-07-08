Arte
'Alma de Córdoba', de Juanjo Garlo, vuelve a sus raíces: el Palacio de Viana acoge la obra que inspiró
La exposición podrá visitarse del 8 de julio al 30 de agosto, de martes a domingo, en horario de 9.00 a 15.00 horas
El Palacio de Viana acoge a partir del próximo 8 de julio la exposición Alma de Córdoba, del artista Juanjo Garlo, una propuesta pictórica que nace de una experiencia única de creación en los propios espacios que inspiran la obra. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de agosto y podrá visitarse de martes a domingo en horario de 9.00 a 15.00 horas.
Alma de Córdoba se construye desde el lenguaje de la abstracción sensorial, una propuesta artística que no busca representar la realidad visible, sino revelar la energía invisible de los lugares, la memoria que contienen sus muros y la emoción que permanece en el tiempo.
Durante los años 2025 y 2026, Juanjo Garlo desarrolló esta serie pictórica trabajando directamente en el Patio de la Cancela del Palacio de Viana, en la Casa Natal de Julio Romero de Torres y en el patio principal de Córdoba Ecuestre. Esta experiencia de creación in situ convirtió cada lienzo en un registro emocional del diálogo entre el artista y la identidad viva de Córdoba.
La exposición reúne un conjunto de obras que no describen espacios, sino que los interpretan desde la emoción, el recuerdo y la percepción sensorial. Títulos como Raíz, Refugio, Agua profunda, Memoria del patio o Umbral y Origen conforman una cartografía poética de la experiencia vivida en los patios cordobeses.
El regreso de estas obras al Palacio de Viana adquiere un significado especial, ya que parte del proceso creativo tuvo lugar en este mismo entorno. La exposición se convierte así en un círculo cerrado entre creación y contemplación, donde el espectador puede experimentar la pintura desde su origen emocional.
La exposición incorpora asimismo una serie de Lienzos Emocionales Participativos, desarrollados durante 2026 en el patio de la Casa Natal de Julio Romero de Torres. Estas obras nacen de la interacción directa con los visitantes, quienes fueron invitados a dejar una huella emocional sobre el lienzo. De este modo, la creación artística trasciende la experiencia individual del artista para convertirse en una construcción colectiva, reflejo de la memoria compartida y de la capacidad del arte para generar encuentro y participación.
Como parte de la exposición, Juanjo Garlo realizará sesiones de pintura en vivo en el Palacio de Viana, permitiendo al visitante acercarse al proceso creativo que inspira Alma de Córdoba.
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