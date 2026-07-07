De la universidad para mayores a la ESO de adultos: Córdoba despliega su oferta para quienes quieren seguir aprendiendo

La Universidad de Córdoba mantiene abierto el plazo de matrícula para el nuevo curso del Centro Intergeneracional Francisco Santisteban con un arranque por encima de las expectativas. Solo durante el primer día, el pasado 1 de julio, más de 300 personas formalizaron su inscripción en un programa que el pasado curso rozó los 2.200 estudiantes y que se ha consolidado como una de las principales ofertas universitarias para mayores de 50 años.

La directora del Centro Intergeneracional, Ana Belén Martínez, explica a este periódico que aunque el plazo cierra el 1 de octubre, realmente permanece abierto durante todo el curso, ya que la filosofía del programa es no dejar fuera a quienes decidan incorporarse una vez iniciado el año académico. Las clases comenzarán el primer lunes de octubre en la Facultad de Medicina, en horario de tarde.

A diferencia de otros estudios universitarios, el centro no establece un número máximo de plazas para el conjunto del programa. Cada estudiante puede matricularse en un máximo de siete asignaturas en la sede de Córdoba y el límite viene determinado únicamente por el aforo de cada aula. "Cuantos más alumnos tengamos, más asignaturas podemos ofrecer, porque más profesores podemos pagar", resume Martínez.

Nuevas asignaturas

El nuevo curso incorpora varias novedades a la programación. Una de ellas es la asignatura de Actividad Física y Deportiva, que se impartirá durante los dos cuatrimestres para facilitar que un mayor número de estudiantes pueda cursarla, ya que el tipo de enseñanza obliga a limitar las plazas. También se estrena una materia dedicada al aceite de oliva, una incorporación que responde al éxito que han tenido en cursos anteriores los talleres relacionados con la enología y el patrimonio gastronómico.

Inauguración de curso del Centro Intergeneracional de la UCO unos años atrás. / AJ González

La oferta académica mantiene, además, un amplio abanico de asignaturas que abarcan desde la inteligencia artificial hasta la historia del arte, la música, el cine, la literatura o las ciencias, con un enfoque de alta divulgación adaptado al alumnado, pero impartido por profesorado universitario.

Otra de las iniciativas que continuará este curso será el programa de movilidades Erasmus+ para mayores, que ya ha permitido realizar cuatro intercambios internacionales y prepara tres nuevas experiencias para el próximo año académico. Según la directora, estas estancias favorecen la convivencia con estudiantes de programas similares de otros países europeos y se han convertido en uno de los principales atractivos del Centro.

También seguirá creciendo el programa de estudiantes oyentes, que permite al alumnado del Centro Intergeneracional asistir a clases oficiales de grado y máster de la Universidad de Córdoba. Cada profesor decide si ofrece plazas en su asignatura y cuántos estudiantes puede acoger.

El perfil del alumnado

Martínez destaca que el perfil del alumnado ha cambiado de forma notable respecto a los primeros años del programa. "Antes estaba pensado para personas que no habían podido estudiar en su juventud. Hoy encontramos desde amas de casa hasta catedráticos de universidad. La gente llega a los 50, 60 o 70 años con mucha más actividad y busca seguir aprendiendo", explica.

El Centro Intergeneracional está dirigido a personas mayores de 50 años y no establece límite máximo de edad. De hecho, este curso contará entre su alumnado con un estudiante de Montilla que cumplirá 100 años durante el verano.

Junto a la sede de Córdoba, el programa mantiene su presencia en distintos municipios de la provincia gracias a convenios con los ayuntamientos. En estas sedes la oferta se adapta a las características de cada localidad y se completa con formación de inglés en línea a través de UCOidiomas, facilitando que la formación universitaria llegue a un mayor número de personas mayores en todo el territorio provincial.

La matrícula para el Centro Intergeneracional Francisco Santisteban de la Universidad de Córdoba podrá realizarse de forma telemática, pero también se ofrece atención presencial en la Oficina de Información al Estudiante (avenida de América, 45, esquina con Bulevar Hernán Ruiz), de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 13.00 horas, y en la Secretaría de la Facultad de Medicina a partir del 7 de septiembre, de 17.00 a 20.00 horas. El precio de la matrícula es de 150 euros, al que se suman 5,70 euros por la tarjeta universitaria y 8 euros correspondientes al seguro de actividades. Todas las asignaturas se impartirán de forma presencial

Educación permanente, ESO y Bachillerato

La educación permanente en Córdoba se articula a través de una red formada por 14 Centros de Educación Permanente (Ceper) y 59 secciones repartidas por la provincia, a las que se suman 25 institutos que imparten ESO para personas adultas y, de ellos, 11 que ofrecen también Bachillerato en distintas modalidades.

Alumnas mayores en un centro, en una imagen de archivo. / ALBA VILLAR

Así, la oferta se divide en dos grandes bloques. Por un lado, las enseñanzas regladas, que permiten obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria o cursar Bachillerato para personas adultas y que el año pasado sumaron 1.881 estudiantes matriculados en ESO para personas adultas y 326 en Bachillerato. Por otro, los llamados planes educativos de los Ceper, dirigidos a quienes desean adquirir o actualizar conocimientos sin necesidad de obtener una titulación oficial.

Estos planes incluyen formación básica y programas sobre nuevas tecnologías, idiomas, patrimonio, hábitos de vida saludable, ciudadanía activa o interculturalidad, entre otras materias. Su duración suele ser de dos cursos y cada centro adapta la oferta en función de la demanda existente en su entorno.

Calendario de acceso

El calendario de acceso también varía según la enseñanza. En los planes educativos presenciales el sistema contempla un periodo extraordinario que permite seguir matriculándose del 1 de septiembre al 21 de marzo si quedan plazas disponibles. En las enseñanzas a distancia, el proceso es diferente. El periodo de admisión ya ha concluido y ahora se encuentra abierta la matrícula para el alumnado admitido y para aquellas enseñanzas que aún disponen de plazas vacantes.

Los datos del curso 2025-2026 reflejan la dimensión de este sistema educativo. Los Centros de Educación Permanente registraron 5.845 matrículas, mientras que las 59 secciones sumaron 6.408, superando conjuntamente las 12.000 inscripciones.

Aunque tradicionalmente estos programas se asocian a personas de edad avanzada, la realidad es mucho más diversa. La enseñanza permanente está dirigida a mayores de 18 años -salvo algunas excepciones concretas a partir de los 16- y reúne perfiles muy distintos: personas que no finalizaron sus estudios en la etapa ordinaria, trabajadores que necesitan mejorar su cualificación, desempleados que buscan ampliar oportunidades laborales, población migrante que aprende lengua y cultura españolas o ciudadanos que simplemente desean seguir formándose.

Tampoco existe un límite máximo de edad. De hecho, en algunos municipios continúan asistiendo a clase personas de más de 80 e incluso 90 años que nunca tuvieron acceso a la escolarización o que encuentran en estos programas una forma de mantenerse activas intelectual y socialmente.