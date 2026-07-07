El Ayuntamiento de Córdoba hace un llamamiento a los vecinos de la Sierra para que preparen sus viviendas ante el elevado riesgo de incendios forestales, una medida preventiva con la llegada de las semanas de mayor peligro del verano. Es el titular de portada de nuestro boletín informativo de este martes, en el que también destacamos que la provincia alberga el municipio más barato de España para comprar una vivienda. Además, contamos que el Córdoba CF sigue perfilando su plantilla con el fichaje de Ibai Sanz, un delantero llamado a aportar movilidad, desborde y gol al conjunto blanquiverde.

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