La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La activación de los bomberos y llamada del Ayuntamiento a prevenir incendios en la Sierra, el municipio cordobés que es el más barato de España para comprar una vivienda y el nuevo fichaje del Córdoba CF centran nuestros titulares de este martes
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El Ayuntamiento de Córdoba hace un llamamiento a los vecinos de la Sierra para que preparen sus viviendas ante el elevado riesgo de incendios forestales, una medida preventiva con la llegada de las semanas de mayor peligro del verano. Es el titular de portada de nuestro boletín informativo de este martes, en el que también destacamos que la provincia alberga el municipio más barato de España para comprar una vivienda. Además, contamos que el Córdoba CF sigue perfilando su plantilla con el fichaje de Ibai Sanz, un delantero llamado a aportar movilidad, desborde y gol al conjunto blanquiverde.
- El Ayuntamiento de Córdoba llama a preparar las viviendas de la Sierra frente al riesgo de incendios forestales
- El pueblo más barato de España para comprar una casa está en Córdoba y tiene apellido literario
- Nuevo fichaje del Córdoba CF: Ibai Sanz, movilidad y gol para la delantera
Además, destacamos estas otras noticias:
Riesgo de incendios
- Cerro Muriano, Trassierra, San Rafael de la Albaida y El Higuerón, áreas de riesgo ante los incendios forestales en Córdoba
- Los bomberos de Córdoba activan todos sus recursos ante una campaña de incendios "especialmente peligrosa"
Córdoba ciudad
- URBANISMO | Los dos nuevos puentes de Córdoba: una pasarela peatonal y un viaducto para mejorar el tráfico
- SUCESOS | Accidente en La Torrecilla: un motorista herido grave en la UCI tras chocar con un turismo
- El Camino de los Nogales volverá al recorrido público de Medina Azahara dentro del nuevo acceso al Salón Rico
- EMPLEO | El Ayuntamiento de Córdoba convoca 22 plazas de técnico de Administración General: temario, plazos y desarrollo del examen
- La nueva autoridad estatal de investigación de accidentes, que tendrá sede en Córdoba, arranca en julio y asume Adamuz
Provincia
- Los bonos consumo de Lucena cuadruplican la inversión municipal y generan 380.000 euros en ventas
- La Casa de la Cultura y de las Letras de Villanueva de Córdoba acogerá servicios como la biblioteca o el centro joven
- Bomberos de seis parques sofocan un incendio de gran magnitud en una nave de aceite en Lucena
Campo
- Las asociaciones agrarias y las cooperativas defienden las plantas de biogás de Córdoba: "No son una amenaza para el campo"
- Los regantes aseguran que el bombeo de La Breña solo aprovechó el 27% del agua que podía haber almacenado
Deportes
- FÚTBOL | Theo Zidane, único jugador sin contrato que permanece en la web del Córdoba CF
- BALONCESTO | Tyler Stephenson-Moore, tiro y puntos para el nuevo perímetro del Coto Córdoba
- Malestar en la Policía Nacional de Córdoba por dos agentes que trabajaron como seguridad en una caseta de Feria
- Una mujer muere y otra resulta herida de gravedad en un accidente junto al cementerio de La Fuensanta de Córdoba
- Estas son las notas de corte para los grados de la Universidad de Córdoba 2026-2027: hay un cambio en las más demandadas
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