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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La activación de los bomberos y llamada del Ayuntamiento a prevenir incendios en la Sierra, el municipio cordobés que es el más barato de España para comprar una vivienda y el nuevo fichaje del Córdoba CF centran nuestros titulares de este martes

Incendio forestal en la sierra de córdoba lo dan por controlado y los vecinos vuelven a sus casas

Incendio forestal en la sierra de córdoba lo dan por controlado y los vecinos vuelven a sus casas / Manuel Murillo

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba hace un llamamiento a los vecinos de la Sierra para que preparen sus viviendas ante el elevado riesgo de incendios forestales, una medida preventiva con la llegada de las semanas de mayor peligro del verano. Es el titular de portada de nuestro boletín informativo de este martes, en el que también destacamos que la provincia alberga el municipio más barato de España para comprar una vivienda. Además, contamos que el Córdoba CF sigue perfilando su plantilla con el fichaje de Ibai Sanz, un delantero llamado a aportar movilidad, desborde y gol al conjunto blanquiverde.

Además, destacamos estas otras noticias:

Riesgo de incendios

Córdoba ciudad

Provincia

Campo

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