La actualidad del martes 7 de julio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Los dos nuevos puentes de Córdoba, la oferta educativa para mayores en ESO y universidad, y la declaración de los cines de verano como BIC centran nuestros titulares del martes
7 de julio...San Fermín. Hoy comienzan los encierros en Pamplona, y seguro que muchos cordobeses inician el día enganchados a la tele sin haberse quitado las legañas. Mientras tanto, en Córdoba se dibuja un futuro con dos nuevos puentes que buscan mejorar la movilidad de la ciudad: una pasarela peatonal y un viaducto pensado para aliviar el tráfico. Es la noticia que abre nuestro boletín de este martes en el que también hacemos repaso de la amplia oferta educativa para quienes desean seguir formándose en cualquier etapa de la vida, desde la universidad para mayores hasta la ESO para adultos. Además, avanzamos que la Junta de Andalucía ya estudia la declaración de Bien de Interés Cultural para los cines de verano, tras el informe remitido por un grupo de mujeres cordobesas.
- URBANISMO | Los dos nuevos puentes de Córdoba: una pasarela peatonal y un viaducto para mejorar el tráfico
- De la universidad para mayores a la ESO de adultos: Córdoba despliega su oferta para quienes quieren seguir aprendiendo
- PATRIMONIO CORDOBÉS | La Junta de Andalucía estudia ya la declaración de BIC de los cines de verano de Córdoba
Además, destacamos estas otras noticias:
Mundial de fútbol
- El talismán Merino mete a España en cuartos en el último baile de Cristiano
- La victoria de España ante Portugal: calor y pasión en las calles y los bares de Córdoba
Córdoba ciudad
- MULTAS | El Ayuntamiento de Córdoba reclamará a los infractores el coste de reparar grafitis, papeleras rotas y otros daños al patrimonio público
- SALUD | El calor extremo deja ya un ingresado en Córdoba y dispara las atenciones sanitarias en Andalucía
- REPORTAJE Una jornada de convivencia entre cordobeses y saharauis... con el España-Portugal de fondo
- La seguridad privada carga contra el intrusismo tras el caso de los policías en una caseta de la Feria de Córdoba: «Precariza y devalúa la profesión»
- Un guardia civil de Córdoba gana en los tribunales un permiso que le fue denegado por no ser mujer
Provincia
- La reurbanización del casco histórico de Baena centra los proyectos del PFEA 2026-2027 con una inversión de 1,6 millones de euros
- Los regantes exigen de nuevo la cesión de las presas de La Breña y el Arenoso a la CHG
- El Ayuntamiento de Montilla activa un operativo especial para garantizar la seguridad en la Feria de El Santo del 8 al 14 de julio
Cultura
- FESTIVAL DE LA GUITARRA | Mononeon y Rycardo Moreno marcan un gol al gran público en el Festival de la Guitarra de Córdoba con dos conciertos 'gourmet'
Córdoba CF
- El Córdoba CF inicia la pretemporada 26-27 con los reconocimientos médicos y la lucha por el ascenso en el horizonte
- La portería del Córdoba CF se asoma a un cambio de ciclo con la posible marcha de Carlos Marín y la llegada de Guilherme
Andalucía
- Juanma Moreno ultima la estructura y composición del nuevo Gobierno andaluz, que tendrá tres vicepresidencias
- Malestar en la Policía Nacional de Córdoba por dos agentes que trabajaron como seguridad en una caseta de Feria
- Una mujer muere y otra resulta herida de gravedad en un accidente junto al cementerio de La Fuensanta de Córdoba
- Estas son las notas de corte para los grados de la Universidad de Córdoba 2026-2027: hay un cambio en las más demandadas
- Comienzan las obras de un nuevo barrio en Córdoba: se construirán 1.331 viviendas en esta ubicación
- Cuatro menores intoxicados mientras se bañaban en la piscina del colegio El Carmen de Córdoba
- Localizan sin vida al hombre desaparecido desde el 1 de julio en Córdoba
- La expansión urbana que vivirá Córdoba en dos años: los futuros barrios albergarán más de 5.000 viviendas
- La nueva ola de calor en Córdoba tiene el nombre de ‘Bernardo’ y será larga: los termómetros no bajarán de los 40 grados