7 de julio...San Fermín. Hoy comienzan los encierros en Pamplona, y seguro que muchos cordobeses inician el día enganchados a la tele sin haberse quitado las legañas. Mientras tanto, en Córdoba se dibuja un futuro con dos nuevos puentes que buscan mejorar la movilidad de la ciudad: una pasarela peatonal y un viaducto pensado para aliviar el tráfico. Es la noticia que abre nuestro boletín de este martes en el que también hacemos repaso de la amplia oferta educativa para quienes desean seguir formándose en cualquier etapa de la vida, desde la universidad para mayores hasta la ESO para adultos. Además, avanzamos que la Junta de Andalucía ya estudia la declaración de Bien de Interés Cultural para los cines de verano, tras el informe remitido por un grupo de mujeres cordobesas.

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