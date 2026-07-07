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La actualidad del martes 7 de julio

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Los dos nuevos puentes de Córdoba, la oferta educativa para mayores en ESO y universidad, y la declaración de los cines de verano como BIC centran nuestros titulares del martes

Los dos nuevos puentes de Córdoba

Los dos nuevos puentes de Córdoba / Víctor Castro

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

7 de julio...San Fermín. Hoy comienzan los encierros en Pamplona, y seguro que muchos cordobeses inician el día enganchados a la tele sin haberse quitado las legañas. Mientras tanto, en Córdoba se dibuja un futuro con dos nuevos puentes que buscan mejorar la movilidad de la ciudad: una pasarela peatonal y un viaducto pensado para aliviar el tráfico. Es la noticia que abre nuestro boletín de este martes en el que también hacemos repaso de la amplia oferta educativa para quienes desean seguir formándose en cualquier etapa de la vida, desde la universidad para mayores hasta la ESO para adultos. Además, avanzamos que la Junta de Andalucía ya estudia la declaración de Bien de Interés Cultural para los cines de verano, tras el informe remitido por un grupo de mujeres cordobesas.

Además, destacamos estas otras noticias:

Mundial de fútbol

Córdoba ciudad

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Cultura

Córdoba CF

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