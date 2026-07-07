El Sindicato Médico denuncia traslados de pacientes a 36 grados en ambulancias de Córdoba

El Sindicato Médico de Córdoba ha denunciado la situación que, según asegura, vienen sufriendo distintos dispositivos de transporte sanitario de la provincia, especialmente la UVI móvil de Montoro, por deficiencias en el mantenimiento de los vehículos, problemas de climatización, con traslados a 36 grados dentro de la ambulancia, y averías que comprometerían la seguridad de pacientes y profesionales. La Delegación de Salud ha trasladado el caso al responsable del seguimiento del contrato de transporte sanitario urgente en Córdoba para que analice si las deficiencias denunciadas pueden constituir un incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria.

La organización sindical sostiene que no se trata de una incidencia puntual, sino de un problema reiterado en el tiempo. Según el comunicado difundido este martes, durante los últimos meses se han sucedido comunicaciones de riesgo, denuncias de profesionales y escritos dirigidos tanto a la gerencia del Distrito Córdoba-Guadalquivir como a la Delegación Territorial de Salud para advertir de fallos en ambulancias adscritas al servicio.

El caso más preocupante, según el Sindicato Médico, afecta al Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias de Montoro. Sus profesionales, según aseguran, ya remitieron un escrito el pasado 13 de enero a la gerencia del Distrito Córdoba-Guadalquivir en el que alertaban de incidencias relacionadas con el estado de la ambulancia, entre ellas, fallos mecánicos, deficiencias en elementos de seguridad y retrasos en el mantenimiento.

La respuesta de la gerencia, según recoge el escrito de los sanitarios, fue que las incidencias se comunicaban a la empresa concesionaria para su reparación, que la notificación correspondía al personal técnico de emergencias y que el vehículo había sido sustituido. Sin embargo, los profesionales consideran que no se han adoptado medidas estructurales que garanticen la seguridad del servicio. De hecho, aseguran que los problemas han continuado.

Problemas de climatización

A estas incidencias se suman, según el Sindicato Médico, los fallos en la climatización del habitáculo asistencial de distintas UVI móviles de la provincia. La organización afirma que ha presentado varias comunicaciones de riesgo para alertar de estas deficiencias en vehículos de Montoro, La Carlota y el Sector Sur de Córdoba capital. En dichas comunicaciones, el sindicato solicitaba la revisión técnica de los sistemas de climatización, la evaluación de las condiciones térmicas durante los traslados y la adopción de medidas correctoras para proteger tanto a los profesionales como a los pacientes.

Según la información trasladada al Sindicato Médico por profesionales que prestan servicio en estos dispositivos, en algunos traslados el termómetro del habitáculo asistencial ha llegado a marcar temperaturas de entre 35 y 36 grados. El Sindicato Médico advierte de que estas condiciones no solo afectan al confort, sino también a la seguridad clínica, especialmente cuando se trata de pacientes vulnerables o con patologías delicadas.

Los profesionales del DCCU de Montoro recuerdan que, aunque exista una empresa concesionaria encargada del transporte sanitario, la responsabilidad última sobre la organización, supervisión y garantía de la seguridad del servicio corresponde al Servicio Andaluz de Salud. Por todo ello, han solicitado a la Delegación Territorial de Salud una investigación exhaustiva de los hechos.

Respuesta de Salud

Desde la Delegación de Salud han señalado que comparten "la consideración de que una UVI móvil constituye un entorno asistencial en el que las condiciones ambientales resultan relevantes tanto para la seguridad de los pacientes como para el desempeño de los profesionales".

Por este motivo, la Delegación de Salud ha informado de que "se ha remitido la situación a la persona responsable del seguimiento del contrato de transporte sanitario urgente vigente en la provincia de Córdoba". Según explican, si las deficiencias denunciadas pudieran suponer "un incumplimiento de las condiciones pactadas" en dicho contrato, corresponderá a esa figura analizar los hechos, comprobar si la empresa adjudicataria ha cumplido sus obligaciones y adoptar, "en su caso, las medidas correctoras o sancionadoras que procedan".

CSIF denuncia que el calor pone en riesgo al personal de lavandería del Reina Sofía

Por otro lado, CSIF alerta de las elevadas temperaturas que soportan los trabajadores y las trabajadoras de la lavandería del Hospital Universitario Reina Sofía, especialmente en la denominada Zona de Sucio, y reclama la adopción urgente de medidas preventivas que garanticen su seguridad y salud.

Noticias relacionadas

El sindicato destaca que este personal desarrolla su actividad en un entorno donde confluyen maquinaria industrial, una intensa actividad física y la apertura constante de los portones destinados a la carga y descarga de ropa hospitalaria. Estas circunstancias, según el sindicato, favorecen la entrada continua de aire caliente del exterior y dificultan mantener unas condiciones térmicas adecuadas, especialmente durante los episodios de calor extremo que se están registrando en Córdoba.