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Planneo Córdoba celebrará su tercer festival en Moreras de la mano de Sión Ministros

La cita Laudamos Festival tendrá lugar el 24 de julio a las 10 de la noche en los jardines de Federica Montseny

Sión Ministros y Cintia Bustos, hoy en el Ayuntamiento de Córdoba.

Sión Ministros y Cintia Bustos, hoy en el Ayuntamiento de Córdoba. / CÓRDOBA

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Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

La teniente de alcalde delegada de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos, ha presentado este martes Laudamos Festival, el tercer festival que presenta esta delegación dentro del programa de Planneo Córdoba. "Pretendemos que la juventud de Córdoba se sienta identificada con nuestra programación en al menos una de las citas que tengamos a lo largo de todo este verano", ha señalado la edil para recordar que esta programación abarca desde "lo más transgresor a lo más tradicional". Cintia Bustos ha recordado que los objetivos de Planneo son dar a conocer el talento local, la prevención, el ocio saludable, la participación, la identidad y la comunicación.

Este tercer festival, Laudamos Festival, se celebrará el 24 de julio a las 10 de la noche en los jardines de Federica Montseny, en el barrio de las Moreras. Las personas con discapacidad auditiva podrán hacer uso de las mochilas vibratorias, haciendo una reserva previa a través de las redes sociales o de la web de la Delegación de Juventud de Córdoba.

Dos de los componentes de Sión Ministros y Cintia Bustos.

Dos de los componentes de Sión Ministros y Cintia Bustos. / CÓRDOBA

Además de Moreras, Planneo viajará este verano al Parque del Flamenco este viernes a las 10 de la noche; a la plaza de la Juventud, en el distrito Sureste, el próximo 17 de julio, con un festival dedicado a a música urbana.

El grupo Sión Ministros

Sión Ministro es un grupo musical que nace en Córdoba, con ocho componentes de diferentes edades que buscan promocionar y desarrollar los valores de la solidaridad, la motivación, la superación personal, la erradicación de conductas machistas y la igualdad con su música. A pesar de ser un proyecto emergente, ya han colaborado con diferentes oenegés, así como con diferentes proyectos de institutos como el Averroes.

"Han conseguido hacer de la música una salida laboral, por eso desde la Delegación de Juventud hemos creído darle esa oportunidad", ha resumido Cintia Bustos.

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Música con mensaje

Por su parte, Sión Ministros ha agradecido al Ayuntamiento la oportunidad de participar en Planneo y han puesto en valor el tipo de música que hacen muy alejado de "las letras machistas, sexistas, donde la mujer juega un papel de sumisa" de otros grupos. "Sión Ministro también nace de la ilusión de dos familias", han puntualizado y de la necesidad de lanzar un mensaje que apuesta por la igualdad, la integración y la libertad de los jóvenes a través de la música.

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