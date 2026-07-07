Los dos nuevos puentes de Córdoba: un viaducto para mejorar el tráfico y una pasarela peatonal

Córdoba dispondrá este verano de dos nuevos puentes, cada uno con una finalidad diferente. Por un lado, está el nuevo puente de Alcolea, que se encuentra en su fase final y cuyas obras estarán acabadas este mes si no surgen imprevistos. Por otro lado, está la pasarela peatonal que tendrá el Parque de Levante y que va a un ritmo mucho más lento pero que se espera que tome impulso también una vez que finalice el puente de Alcolea, ya que la misma empresa ejecuta ambos proyectos.

El puente de Alcolea, que ha sufrido varias ampliaciones de plazo desde que se iniciaron las obras, tiene instalada desde hace un par de meses su estructura metálica y el tablero y desde hace unos días se están llevando a cabo las tareas de asfaltado del mismo, que son las últimas en un proyecto que tiene el objetivo de facilitar otro acceso a la barriada y a las urbanizaciones que se encuentran en su entorno, principalmente Encinares de Alcolea y El Sol, que utilizan el puente de los Piconeros, aliviando de esa manera el tráfico.

Así será el nuevo puente de Alcolea. / CÓRDOBA

El puente que se construye sobre el Guadalbarbo dispone de dos carriles de 3,50 metros y un paso peatonal. Su anchura es de 10 metros y tiene una longitud de 41,35. Aunque el plazo de finalización de la obra que empezó hace tres años era febrero de 2024, los trabajos se han ido alargando por distintas causas hasta que la empresa constructora, Sepisur XXI, ha logrado una última ampliación que expira este mes.

El proyecto responde a una antigua demanda vecinal y el germen del mismo está en la Diputación, que fue la primera que diseñó la solución de darle otra salida a la barriada sin utilizar el puente de los Piconeros, que es BIC y tiene limitaciones de espacio. Las obras se licitaron en el año 2022 por más de un millón de euros y un plazo de ejecución de siete meses.

Aspecto que presenta el puente de Alcolea tras su asfaltado. / Víctor Castro

La situación de la pasarela peatonal del Parque de Levante

La importancia de esta pasarela peatonal es que permitirá el tránsito entre la calle Arcos de la Frontera, a la altura del polideportivo del Instituto de Enseñanza Secundaria Gran Capitán, con el Parque de Levante. La pasarela salvará el cauce del arroyo Pedroche y la obra para levantarla permite urbanizar la vía de acceso.

Lugar en el que se montará el tablero de la pasarela del Parque de Levante. / Víctor Castro

Aunque los trabajos, que tienen un presupuesto de 665.000 euros, empezaron hace más de un año, en el mes de marzo, su ritmo ha ido lento. En agosto del año pasado, Urbanismo instaló los pilotes que permitirán la cimentación de la pasarela y la construcción de sus estribos. Poco se avanzó después de aquello pese a que los trabajos tenían un plazo de ejecución de nueve meses y debían haber estado terminados en diciembre.

Así será la pasarela que unirá Fátima con el Parque de Levante. / Ramón Azañón

No obstante, gran parte del trabajo se ha desarrollado en un taller y se ha centrado en la construcción de la estructura metálica de la pasarela, que será la que se colocará este verano. La pasarela será una estructura mixta de hormigón y acero con un vano de 39,6 metros, que tendrá una anchura de 3,92. Su barandilla transparente permitirá ver el arroyo. Las previsiones son, según fuentes municipales, que esta pasarela peatonal quede terminada este verano.

Además de este paso elevado y de la urbanización de la vía de acceso peatonal que conecta Arcos de la Frontera con el cauce del arroyo Pedroche y con la pasarela, el proyecto contempla la instalación de mobiliario urbano, de nuevas luminarias, árboles y arbustos.