La nueva autoridad estatal de investigación de accidentes, que tendrá sede en Córdoba, arranca en julio y asume Adamuz

La nueva Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes de Transporte (Aitat), que asumirá la del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, comenzará a funcionar este mismo mes de julio, después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este martes el nombramiento del presidente y de los seis consejeros.

Se trata de un organismo independiente que comenzará a funcionar en julio y que asumirá las investigaciones "ya en curso", según ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, este martes.

Con sede en Córdoba, pero dentro de un año

Córdoba será la sede física de la nueva Aitat, según se publicó a principios de junio. Sin embargo, se establece el plazo de un año para que el Ayuntamiento cordobés proponga un inmueble "adecuado" para albergar la autoridad administrativa y, hasta entonces, esta permanecerá provisionalmente en Madrid.

En concreto, deberá tratarse de "un inmueble adecuado al carácter institucional de la autoridad y que requiera una reducción de costes para su puesta en funcionamiento", detalla el Gobierno. "Si transcurrido dicho plazo no se logra consensuar una opción, se podrá iniciar de nuevo el procedimiento de desconcentración de sedes", añade.

En ese sentido, cabe recordar que cuando el Ayuntamiento de Córdoba presentó su propuesta ofreció las dependencias de las que dispone el Ayuntamiento en el estadio municipal de El Arcángel, tanto en la parte baja, para crear espacios de cara al público, como en las plantas construidas, para las oficinas de este organismo.

Accidentes de tren, barco y avión

Esta nueva autoridad administrativa servirá para la investigación técnica de accidentes tanto ferroviarios, marítimos como de aviación civil para determinar sus causas, así como para formular recomendaciones de seguridad y de señalar las medidas correctivas pertinentes.

Dicha Autoridad unifica y sustituye a las tres comisiones existentes en el ámbito del Ministerio: la CIAF (ferroviaria), la CIAIM (marítima) y la CIAIAC (aviación), con el objetivo de reforzar su independencia y su autonomía técnica y funcional.

El Ministerio de Transportes presentó estas candidaturas como expertos de reconocido prestigio y acreditada cualificación profesional en el campo de la seguridad en el transporte, tras haberse sustanciado un proceso de consulta pública previa.

Demanda de las víctimas de Spanair y el Alvia de Santiago

La ley de creación de la Autoridad Independiente de investigación técnica de accidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil se aprobó en el Congreso en julio de 2024.

Su creación es una demanda histórica de las asociaciones de víctimas, entre ellas las del accidente de Spanair y las del tren Alvia que descarriló en Santiago de Compostela, que cumplirá once años con el resultado de 80 personas fallecidas y 114 heridas.

Integrantes de la comisión

La comisión estará presidida por Gonzalo Julián Guillén Espejo-Saavedra e integrada por otros seis consejeros, dos del ámbito ferroviario (Jorge Navarecerra y José Antonio Pañero); dos del aéreo (María Teresa Lumbreras y Verónica Elvira Olalla); y dos del marítimo (Nuria Obiols y Juan Andrés Pérez), según han informado este martes fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Esta propuesta de nombramiento cuenta con el respaldo de la Comisión de Transportes del Congreso, que aprobó el pasado mayo el nombramiento de los miembros de este ente, con el veto de uno de los consejeros propuestos -por parte del PP y BNG-, Adolfo Moreno Díaz. En su lugar, ha sido elegido José Antonio Pañero.