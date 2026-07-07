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Qué hacer hoy en Córdoba, martes 7 de julio de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.

Juegos de mesa en la biblioteca

Juegos de mesa en la biblioteca / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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Actividad infantil

Juegos de mesa en la biblioteca

Juegos de mesa para celebrar por todo lo alto la finalización del curso académico. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Centro Cívico Municipal Poniente Sur.

Junto a la plaza de toros.

De 10.00 a 12.00 horas.

Festival de la Guitarra

Actúa Juanfe Pérez

Dentro de la programación del Festival de la Guitarra, tendrá lugar la actuación de Juanfe Pérez.

CÓRDOBA. Teatro Góngora.

Jesús y María.

20.30 horas.

Exposición

‘Antología visual de la guitarra’

La muestra presenta una selección del proyecto Una aproximación visual a la guitarra, desarrollado por el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) entre 1992 y 2023. A lo largo de siete convocatorias, este proyecto logró reunir una colección de 174 fotografías realizadas por 28 artistas de reconocido prestigio nacional e internacional, entre los que destacan figuras como Gabriel Cualladó, Isabel Muñoz, Carlos Pérez Siquier, Toni Catany, Juan Vacas, Rafael Navarro, Lucien Clergue o José María Mellado.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Casa Góngora.

Cabezas, 2.

De 10.00 a 14.00 y de 19.00 a 21.30 horas.

Muestra

‘Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja’

Hasta el 20 de septiembre se podrá visitar la muestra Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja. Baroja fue un artista polifacético perteneciente a una influyente saga familiar dedicada a la cultura. 

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.

Plaza del Potro.

De 09.00 a 21.00 horas.

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