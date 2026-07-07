El Festival de la Guitarra de Córdoba recibe a Luz Casal el mismo día del estreno absoluto de 'Noches en los jardines de España'

El 45 Festival de la Guitarra de Córdoba vivirá este miércoles una de las jornadas más intensas de esta edición, con tres conciertos repartidos por el Gran Teatro, el Teatro Góngora y La Axerquía. Juan Manuel Cañizares, Premio Nacional de la Música, y la Orquesta de Córdoba, dirigida por su titular Salvador Vázquez, celebrarán a las 20.30 horas en el Gran Teatro el Año de Falla con el estreno absoluto de la transcripción para guitarra flamenca y orquesta de Noches en los jardines de España, una obra cumbre del autor cuyo 150 aniversario ha sido declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público. Esta obra fue concebida en su origen como nocturnos para piano y solo aunque Falla la convirtió en una partitura para piano y orquesta. Con la guitarra flamenca de Cañizares, la obra cobrará vida de un modo distinto, encarnada en el instrumento flamenco por antonomasia. El programa previsto incluye además el Interludio y danza de La vida breve y las Suites número 1 y 2 de El sombrero de tres picos, recorriendo así las piezas más brillantes del compositor gaditano.

Juan Manuel Cañizares. / Amancio Guillen

El Teatro Góngora albergará, también a las 20.30 horas, el espectáculo de Cardamom Trío & Linda Alahmad con el recital titulado Cuando sale el sol. Este concierto entreteje las músicas del Mediterráneo oriental con el jazz y la tradición clásica árabe. Hames Bitar (Siria-España) al laúd árabe y dirección musical, Kaveh Sarvarian (Irán-España) al nay y la flauta, Linda Alahmad (Siria-España) a la voz y Luis Taberna a la percusión construyen un universo sonoro en el que las raíces árabes y persas dialogan con las influencias surgidas de sus carreras en España, en un programa que recorre paisajes sonoros desde The City of Jasmine hasta Wedding Night in Bagdad. El concierto está patrocinado por Casa Árabe, que además organiza ese mismo día una sesión abierta de laúd árabe a cargo de Hames Bitar, de acceso libre.

Tres generaciones de rockeras en la Axerquía

Como colofón, a partir de las 21.30 horas, el Teatro de la Axerquía vivirá una noche de rock con tres generaciones de artistas: Nat Simons y Aurora Beltrán actuarán como teloneras de Luz Casal, que presenta en directo su último trabajo Me voy a permitir. Nat Simons & Aurora Beltrán son dos referentes del rock español que se unieron con el disco Felinas de Nat Simon, en el que participó la líder de Tahúres Zurdos junto a otras voces como las de Anni B Sweet o Nina de Juan. Simons llega al Festival de la Guitarra con su nuevo disco y tras haber llenado el Movistar Arena de Madrid y Barona, con los éxitos que ha cosechado con la banda y en solitario. Con ellas, tocarán Laura Solla a la guitarra, Ánchel Sol a la guitarra rítmica, Pablo Rodas al bajo y Mariana Pérez a la batería.

Después de ellas, Luz Casal hará sonar los temas de su álbum más ecléctico, formado por diez canciones en las que demuestra que se mueve con libertad entre géneros muy distintos, desde la chanson francesa al rock. La artista gallega muestra su imagen más madura y se reinventa en un espectáculo valiente y cargado de energía en el que se mueve desde el fado al pop contemporáneo intercalado con sus grandes éxitos. La acompañarán en escena Tino di Geraldo, Jorge F. Ojea, Peter Oteo, JM Baldoma 'Baldo' y Borja Montenegro.

David Pino en Casa Árabe

Antes de eso, a las 19 horas en el Salón de Actos de Casa Árabe, las 22 Jornadas de Estudio sobre Historia de la Guitarra continúan con la ponencia de David Pino —La guitarra flamenca. Una lectura con perspectiva—. Cantaor, licenciado en Estudios Superiores de Música y catedrático de Cante Flamenco del Conservatorio Superior de Música de Córdoba, Pino dirige desde 2019 la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba. La entrada es libre hasta completar aforo.

Manolo Franco en el programa formativo

El programa formativo incorpora este miércoles una nueva voz: Manolo Franco abre su curso La guitarra flamenca de acompañamiento al cante en el CSM Rafael Orozco, de 10 a 14 horas, con la cantaora Mercedes Abenza como profesora asistente. El curso se extiende hasta el 10 de julio. Concluye también este miércoles el curso de María Esther Guzmán en su tercera y última sesión. Por su parte, Inmaculada Aguilar impartirá a las 11 horas en la Sala de Ensayo del Teatro de la Axerquía su clase magistral La Bata de cola: técnica y estética en el baile por Soleá.