Obituario
Los fallecidos en Córdoba el martes 7 de julio
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Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 8 de julio, están previstas las siguientes inhumaciones:
Manuela Delgado Castaño
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Jose Antonio Aragón Pérez
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.
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