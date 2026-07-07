EL TIEMPO
Córdoba entra en lo peor de esta ola de calor: 48 horas más de temperaturas extremas tras ocho días por encima de los 40 ºC
La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología apunta que el episodio cálido podría prolongarse un día más
La provincia de Córdoba se prepara para vivir 48 horas de calor asfixiante en las que las máximas podrían alcanzar los 43 °C en varios puntos del Valle del Guadalquivir, que será la zona crítica de esta segunda ola de calor agravada por una dorsal, una zona de altas presiones en niveles altos de la atmósfera que favorece la estabilidad, los cielos despejados, la elevada insolación y el calentamiento del aire.
El episodio de calor extremo iniciado el pasado domingo, y que se prolongará hasta el miércoles en la Península, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), vivirá sus peores jornadas este martes y el miércoles, en el que las máximas se dispararán en unos municipios ya recalentados de por sí.
En el caso de la Córdoba capital, la ciudad encadena ocho días con temperaturas por encima de los 40 °C, a las que se sumarán las dos próximas jornadas dando como resultado diez días sometidos a un estrés térmico grave.
Este martes llegan los 43º C a Córdoba
Para este martes, 7 de julio, la Aemet prevé cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en las sierras del norte de la provincia. Temperaturas sin cambios. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur por la tarde.
Se mantiene el aviso naranja por calor en Sierra y Pedroches, y en la Campiña cordobesa; se será amarillo en la Subbética. La alerta estará activa desde las 13.00 hasta las 20.59 horas.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 21º y 43º, en Lucena entre 22º y 39º, en Pozoblanco entre 22º y 40º, y en Priego de Córdoba entre 20º y 38º.
El tiempo en Córdoba este miércoles
Para el miércoles, seguirá el aviso naranja en la Campiña cordobesa y se rebaja a amarillo el aviso por calor en Sierra y Pedroches. También seguirá en aviso amarillo la Subbética. La Aemet prevé cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas sin cambios o mínimas en ascenso. Vientos flojos variables, tendiendo a componente sur por la tarde, con intervalos moderados.
Los termómetros se situarán en Córdoba entre 22º y 43º, en Lucena entre 24º y 39º, en Pozoblanco entre 23º y 39º, y en Priego de Córdoba entre 23º y 39º.
¿Cuándo acabará la ola de calor?
Estaba previsto que la segunda ola de calor de la temporada concluyera el jueves 9 de julio. Sin embargo, ahora, la Aemet apunta la posibilidad de que el episodio cálido se prolongue una jornada más, con una máxima prevista de 40 °C en la capital para dicha jornada.
De este modo, el calor extremo se rebajaría a partir del viernes y de cara al fin de semana, con máximas de 39 grados para el viernes, y de 38 y 37 grados para el sábado y el domingo, respectivamente. El alivio también llegará a las mínimas, con una marca de 18 grados de viernes a domingo.
Montoro, entre los municipios más cálidos de este lunes
La localidad cordobesa de Montoro volvió a figurar entre los puntos con las máximas más altas en la jornada del lunes 6 de julio, con una marca de 42,1 ºC compartida con Oropesa (Toledo) y el Granado (Huelva).
La temperatura más alta de la jornada se localizó en Serradilla (Cáceres), con 43,5 ºC, seguida de Candeleda (Ávila), con 42,6 ºC.
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