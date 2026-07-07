Córdoba llegará al jueves con toda la provincia en riesgo extremo de incendios tras 9 días por encima de los 40 grados

Córdoba lleva ya ocho jornadas resistiendo estoicamente los efectos de una ola de calor que mantiene los termómetros instalados por encima de los 40 grados. El pasado 30 de junio, la Agencia Estatal de Meteorología lanzaba el primer aviso naranja por altas temperaturas y desde entonces, el calor no ha dado ni un día de tregua. Este martes, se cumplía el octavo día consecutivo de esta canícula prolongada que aún se mantendrá un día más y que, si se cumplen las previsiones, empezará a remitir a partir del jueves, con una bajada importante del mercurio.

Ese mismo jueves, después de casi diez días al rojo vivo, Córdoba se situará en el momento de mayor riesgo de incendio en toda su extensión, según el mapa de la Aemet, que establece distintos niveles de riesgo, desde muy bajo, moderado, alto, muy alto y extremo. En los días previos, el riesgo extremo se concentraba únicamente en la zona norte de la provincia de Córdoba, con riesgo muy alto en la franja central y moderado en el sur. Este jueves, la mancha naranja se extiende a la zona de la campiña también mientras que el jueves, prácticamente toda la provincia se tiñe de rojo (riesgo extremo), incluyendo puntos al sur como Montilla o Priego de Córdoba. Será una jornada decisiva, al inicio del segundo fin de semana de julio, en la que habrá que extremar las precauciones para prevenir conatos e incendios forestales.

La hidratación frente al calor, básica para resistir las altas temperaturas. / Manuel Murillo

A partir del viernes, el peligro irá reduciéndose poco a poco con el esperado respiro térmico hasta estabilizarse de cara al sábado y domingo, cuando el riesgo extremo volverá a concentrarse en el norte de la provincia, donde existe una mayor concentración de vegetación y un relieve serrano en el que el fuego avanza de forma muy rápida cuesta arriba.

43,4 grados en Montoro y 42,1 en la capital

Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología este martes en el que la localidad cordobesa de Montoro ha registrado a las 16.50 horas 43,4 grados, la tercera temperatura más alta de toda España después de Xátiva (44,1) y Carcaixent (43,9), coincidiendo con Ontinyent (43,4) en Valencia y Fraga (43,4). En Andalucía, la temperatura más alta ha sido la de Montoro, seguida por El Granado (43,2), Écija (43) y La Rambla, en Córdoba, con 42,6 grados a las 18 horas.

Por lo que respecta a la capital, la máxima alcanzada en el Observatorio del Aeropuerto ha sido de 42,1 grados a las 18.40 horas y la mínima de 20 grados a las 6.50 horas. Desde que empezó el aviso sostenido el pasado 30 de junio, cuando el termómetro marcó una máxima de 40,4 grados, la temperatura más alta de la capital se produjo el 5 de julio a las 18 horas, 42,7 grados, seguida por la del 6 y 7 de julio, cuando se han alcanzado los 42,1 grados. De momento, estas marcas aún no han batido ningún récord. La temperatura más elevada para un mes de julio en Córdoba se produjo el 13 de julio de 2017 cuando el mercurio se situó en el Observatorio del Aeropuerto en los 46,9 grados. Habrá que estar pendientes de la media de este mes. Hasta ahora, la más alta se dio en julio de 2022, con 40,4 grados.

Contra el sol, un paraguas o sombrilla siempre ayuda. / Manuel Murillo

De cara a este miércoles, en el que se esperan cielos nubosos, se mantiene el aviso naranja por altas temperaturas en Córdoba, donde se esperan máximas de 42 grados y mínimas de 21 grados.

A partir del jueves, el calor emprenderá una retirada que aún mantendrá en aviso amarillo a la zona de la campiña, donde se superarán los 38 grados. El respiro meteorológico debería prolongarse en Córdoba al menos hasta el próximo lunes, con máximas previstas de entre los 35 grados del domingo y los 38 del sábado. Las mínimas deberían oscilar entre los 16 y 17 grados a partir del viernes. Esperemos que las previsiones se cumplan y la tregua de calor sea duradera. Crucen los dedos.