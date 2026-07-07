Hacemos Córdoba exige un plan extraordinario de refuerzo de servicios públicos para el verano

Hacemos Córdoba reclama al gobierno municipal un plan extraordinario de refuerzo de los servicios públicos ante el verano. La coalición solicitará reforzar limpieza, recogida de residuos, zonas verdes, control de plagas y conservación de la vía pública durante los meses estivales La coalición Hacemos Córdoba llevará esta cuestión al Pleno del jueves y advierte que el periodo estival vuelve a poner a prueba la capacidad de respuesta del Ayuntamiento. “Córdoba necesita un Ayuntamiento que se anticipe a los problemas y no que actúe cuando las deficiencias ya son evidentes. El verano no llega por sorpresa, sabemos cuáles son las necesidades de la ciudad y es responsabilidad del gobierno municipal planificar los recursos necesarios para garantizar unos servicios públicos de calidad”, señala la coalición.

Hacemos Córdoba recuerda que el pasado año distintos colectivos vecinales y sociales trasladaron sus reclamaciones al equipo de gobierno, alertando de la necesidad de incrementar los recursos destinados a limpieza viaria, mantenimiento de espacios públicos, zonas verdes, control de plagas y atención de las incidencias habituales durante los meses de mayor demanda. “Las advertencias de los barrios no fueron escuchadas con la suficiente atención. La falta de previsión tuvo consecuencias visibles en la ciudad, con problemas de limpieza, mantenimiento y conservación de espacios públicos que afectan directamente a la calidad de vida de vecinos y vecinas”, apuntan desde la coalición.

Quejas ciudadanas

Según Hacemos Córdoba, este verano “vuelven a repetirse muchas de esas situaciones”, con quejas ciudadanas relacionadas con la acumulación de suciedad, el estado de parques y jardines, el mantenimiento de calles y plazas o la necesidad de reforzar los servicios municipales en un momento en el que Córdoba incrementa su actividad y uso de los espacios públicos.

Por ello, la iniciativa que la coalición defenderá en el Pleno reclama al gobierno local la activación de un dispositivo extraordinario que refuerce especialmente los servicios de limpieza viaria, recogida de residuos, mantenimiento de zonas verdes, control de plagas y conservación de la vía pública. “Los servicios públicos no pueden funcionar al límite durante los meses de verano. La ciudadanía merece una respuesta planificada, coordinada y con recursos suficientes para afrontar las necesidades específicas de esta época del año”, afirma Hacemos Córdoba.

Además, la coalición solicitará que el gobierno municipal informe a los grupos políticos de las medidas adoptadas y de los recursos extraordinarios destinados a su ejecución, con el objetivo de garantizar la transparencia y el seguimiento de las actuaciones. “Córdoba tiene barrios que necesitan una atención constante durante todo el año, pero el verano exige un esfuerzo adicional. Reforzar los servicios públicos es una cuestión de cuidado de la ciudad y de garantía de bienestar para quienes viven en ella”, concluye Hacemos Córdoba.