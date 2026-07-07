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MOVIMIENTO CIUDADANO

El CMC urge al Ayuntamiento a completar la red de centros cívicos de Córdoba y mejorar su accesibilidad

Considera clave el segundo semestre del año para impulsar mejoras y recuperar servicios muy necesarios para los ciudadanos

Puerta de entrada del centro cívico de la Fuensanta, en el Santuario.

Puerta de entrada del centro cívico de la Fuensanta, en el Santuario. / A.J. GONZÁLEZ

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La red de centros cívicos de Córdoba vuelve al centro del debate vecinal. El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) ha reclamado al Ayuntamiento que complete estos equipamientos, mejore los edificios ya existentes y garantice los medios materiales necesarios para que puedan prestar servicio con normalidad en todos los distritos de la ciudad.

La petición llega después del aumento de quejas recibidas por las asociaciones vecinales y tras una reclamación anterior del propio CMC para dotar de personal suficiente a unos centros que, según el órgano de participación ciudadana, siguen funcionando en muchos casos “a medio funcionamiento”.

Córdoba Centro cívico norte Cruz de Juárez refugio climático calor

Córdoba Centro cívico norte Cruz de Juárez / A. J. GONZÁLEZ

30 años de actividad en Córdoba

El CMC considera que, tres décadas después de la puesta en marcha de la red de centros cívicos, Córdoba necesita dar un nuevo impulso a este servicio municipal. No se trata solo, sostiene, de cubrir las carencias acumuladas en los barrios que llevan años esperando nuevos equipamientos, sino también de anticiparse al crecimiento urbano de la ciudad y planificar centros cívicos en zonas que ya están recibiendo nuevos residentes.

Los centros cívicos, recuerda el Consejo, son una pieza básica para la vida de los barrios. En ellos se desarrollan actividades de colectivos ciudadanos, programas municipales de distrito y gestiones administrativas que permiten a los vecinos evitar desplazamientos a oficinas centrales. Precisamente por ese papel de proximidad, el CMC advierte de que las deficiencias actuales comprometen servicios necesarios para la ciudadanía.

El CMC reconoce la buena marcha del proyecto del centro cívico Noroeste y también valora la mejora del servicio en el centro cívico de la Fuensanta tras las actuaciones ejecutadas. Sin embargo, echa en falta un impulso similar en otros puntos de la ciudad.

Actuar para la accesibilidad universal

Uno de los casos señalados es el futuro centro cívico del distrito Levante Oeste, en el barrio de Paraíso Arenal. El CMC pide que el proyecto vuelva a salir a contratación después de que el concurso quedara sin empresas interesadas y reclama que, de forma paralela, se prepare ya su futura dotación de personal y equipamiento material.

Recreación de cómo quedará el futuro centro cívico Noroeste

Recreación de cómo quedará el futuro centro cívico Noroeste / CÓRDOBA

Otro de los puntos centrales de la reivindicación es la accesibilidad. El Consejo defiende que los centros cívicos deben responder al principio de accesibilidad universal y reclama obras de adaptación en los edificios que lo necesiten. Entre los ejemplos citados figuran los centros cívicos Norte, Miralbaida y El Naranjo, donde considera necesario instalar ascensores o evitar que las averías se prolonguen en el tiempo.

Para el CMC, el segundo semestre de 2026 será clave para comprobar si el Ayuntamiento da un impulso real a estas mejoras, desbloquear actuaciones pendientes, reforzar los medios materiales y recuperar servicios que considera esenciales para los barrios.

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La reivindicación también mira hacia la Córdoba que está creciendo, ya que solicita que se proyecten nuevos equipamientos municipales en zonas como Nuevo Poniente y Huerta de Santa Isabel, donde los servicios públicos de proximidad son ya necesarios. A su juicio, no tiene sentido prolongar cesiones provisionales de espacios para otros usos cuando estos barrios necesitan una planificación estable de recursos municipales.

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