Los bomberos de Córdoba activan todos sus recursos ante una campaña de incendios "especialmente peligrosa"

El Ayuntamiento de Córdoba ha reforzado este verano el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales ante una campaña que considera especialmente delicada por las abundantes lluvias registradas durante la primavera, que han favorecido el crecimiento de la vegetación. El delegado de Seguridad, Jesús Coca, ha apelado este martes a la "responsabilidad ciudadana" y ha recordado que la mayoría de los incendios pueden evitarse con conductas preventivas.

"Este año es especialmente peligroso", ha advertido Coca, quien ha insistido en la prohibición de hacer fuego en el campo entre el 1 de junio y el 15 de octubre. La restricción incluye hogueras, barbacoas, quemas agrícolas y la circulación con vehículos a motor por pistas forestales fuera de las vías autorizadas.

El delegado ha explicado que el Ayuntamiento ha intensificado la vigilancia mediante patrullas específicas de la Policía Local en las zonas de influencia forestal, a las que se suma el trabajo de Protección Civil con campañas informativas y reparto de cartelería. Además, ha agradecido la labor del grupo de voluntarios de Siete Fincas, al que ha definido como un apoyo fundamental en la detección temprana de conatos, al conocer perfectamente las zonas y sus condiciones.

Jesús Coca y Daniel Muñoz durante la rueda de prensa. / CÓRDOBA

Las zonas que más preocupan

Las zonas que más preocupan son las de interfaz urbano-forestal, es decir, áreas donde existen viviendas rodeadas de masa forestal. Entre ellas figuran puntos de la sierra como Cerro Muriano, Trasierra, San Rafael de la Albaida y El Higuerón, donde la población aumenta durante el verano por la presencia de segundas residencias.

El jefe del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), Daniel Muñoz, ha explicado que el servicio cuenta con una flota específica para incendios forestales formada por ocho vehículos: tres autobombas forestales con capacidad de 3.000 litros, dos vehículos de intervención rápida de 400 litros y tres autobombas nodrizas de 8.000 litros destinadas al abastecimiento hidráulico continuo. En cuanto a la dotación de personal, Muñoz ha detallado que el Plan de Emergencia Municipal establece una presencia mínima de un mando, dos bomberos conductores y cinco bomberos en cada parque.

Además, los días con aviso naranja o rojo por altas temperaturas de la Agencia Estatal de Meteorología se refuerzan automáticamente las dotaciones de guardia. En caso de aviso naranja, se duplican los efectivos mínimos del Parque Central, mientras que con aviso rojo el refuerzo se aplica tanto en el Parque Central como en el Parque del Granadal.

Según los datos ofrecidos en la comparecencia, desde el inicio de junio los bomberos han intervenido ya en 79 incendios de pastos, una cifra que refleja la intensidad de la campaña y la necesidad de extremar las precauciones.

Quemas controladas para reducir el riesgo

La planificación para afrontar esta realidad comenzó ya en abril con un programa de quemas controladas desarrollado junto al dispositivo Infoca. Estas actuaciones consisten en eliminar de forma planificada pasto seco y matorral bajo unas condiciones meteorológicas muy concretas para crear franjas de seguridad que reduzcan la intensidad y la velocidad de propagación de un posible incendio.

Las quemas se han realizado en Santo Domingo, Rabanales y el Bajo Guadalquivir, mientras que en Trasierra se han ejecutado además labores de desbroce en coordinación con el área municipal de Infraestructuras. Muñoz ha precisado que estos trabajos preventivos ya han concluido para centrar ahora todos los recursos en la campaña de verano.

Pendiente la actualización del Plan de Emergencia Municipal

Preguntado por la actualización del Plan de Emergencia Municipal, anunciada el pasado año, el delegado de Seguridad ha indicado que los trabajos continúan y que los técnicos del Ayuntamiento trabajan en coordinación con el Infoca y la Guardia Civil para completar su revisión.

En relación con los Planes de Autoprotección (PAU), Coca ha señalado que su cumplimiento corresponde a los particulares propietarios de parcelas o viviendas en zonas de riesgo forestal. Según explicó el delegado, cuando estos planes se presentan, son analizados por ingenieros forestales, que informan sobre su grado de cumplimiento y sobre las posibles deficiencias o modificaciones que deban incorporarse. El Consistorio, según el concejal, está dando respuesta a los PAU conforme van llegando, aunque no ha ofrecido una cifra concreta sobre el nivel de cobertura actual.

El Ayuntamiento ha insistido en que la eficacia del dispositivo depende también del comportamiento ciudadano y ha reiterado el llamamiento a extremar la precaución durante los meses de mayor riesgo. Por ello, ha recomendado a los propietarios mantener actualizados sus planes de autoprotección, limpiar las parcelas y avisar de inmediato al 112 o al 080 ante cualquier columna de humo o indicio de incendio.