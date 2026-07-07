Accidente en La Torrecilla: un motorista herido grave tras chocar con un turismo en Córdoba

Un motorista ha resultado herido de gravedad tras la colisión con un turismo en la avenida de la Torrecilla. El suceso ha tenido lugar a las 8.05 de este martes, según informan fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias 112 Andalucía, en el cruce entre la avenida de la Torrecilla con la avenida Apreama, a la altura del bar Plazuelo.

En el accidente se han visto implicados un turismo y una motocicleta, cuyo conductor ha quedado tumbado en la calzada tras el siniestro, en estado de gravedad sin que hayan trascendido más detalles de su estado hasta el momento.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado la Policía Local y una ambulancia del 061, que ha trasladado al herido al centro hospitalario.