Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mundial 2026Educación MayoresPuentes CórdobaCines de veranoVandalismo CórdobaPretemporada CCFONCE Las MorerasCaso policías FeriaOla de calorVox-Blas Infante
instagramlinkedin

SUCESOS

Accidente en La Torrecilla: un motorista herido grave tras chocar con un turismo en Córdoba

El siniestro ha tenido lugar a primera hora de la mañana de este martes

Accidente entre un turismo y una motocicleta en La Torrecilla

Accidente entre un turismo y una motocicleta en La Torrecilla / CÓRDOBA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

María Roso

Un motorista ha resultado herido de gravedad tras la colisión con un turismo en la avenida de la Torrecilla. El suceso ha tenido lugar a las 8.05 de este martes, según informan fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias 112 Andalucía, en el cruce entre la avenida de la Torrecilla con la avenida Apreama, a la altura del bar Plazuelo.

En el accidente se han visto implicados un turismo y una motocicleta, cuyo conductor ha quedado tumbado en la calzada tras el siniestro, en estado de gravedad sin que hayan trascendido más detalles de su estado hasta el momento.

Noticias relacionadas y más

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado la Policía Local y una ambulancia del 061, que ha trasladado al herido al centro hospitalario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Malestar en la Policía Nacional de Córdoba por dos agentes que trabajaron como seguridad en una caseta de Feria
  2. Una mujer muere y otra resulta herida de gravedad en un accidente junto al cementerio de La Fuensanta de Córdoba
  3. Estas son las notas de corte para los grados de la Universidad de Córdoba 2026-2027: hay un cambio en las más demandadas
  4. Cuatro menores intoxicados mientras se bañaban en la piscina del colegio El Carmen de Córdoba
  5. Localizan sin vida al hombre desaparecido desde el 1 de julio en Córdoba
  6. La expansión urbana que vivirá Córdoba en dos años: los futuros barrios albergarán más de 5.000 viviendas
  7. El hotel de la calle San Pablo cambia de manos y tendrá 5 estrellas y el de la Cuesta del Bailío se reinventa como apartamentos turísticos
  8. El mapa de radares de Córdoba baja a 45 tras perder uno en la Cuesta del Espino

Accidente en La Torrecilla: un motorista herido grave tras chocar con un turismo

Accidente en La Torrecilla: un motorista herido grave tras chocar con un turismo

Córdoba entra en lo peor de esta ola de calor: 48 horas más de temperaturas extremas tras ocho días por encima de los 40 ºC

Córdoba entra en lo peor de esta ola de calor: 48 horas más de temperaturas extremas tras ocho días por encima de los 40 ºC

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, martes 7 de julio de 2026

Córdoba antes de que arda el día: los mejores planes para aprovechar la mañana en plena ola de calor

Córdoba antes de que arda el día: los mejores planes para aprovechar la mañana en plena ola de calor

Los dos nuevos puentes de Córdoba: un viaducto para mejorar el tráfico y una pasarela peatonal

Los dos nuevos puentes de Córdoba: un viaducto para mejorar el tráfico y una pasarela peatonal

De la universidad para mayores a la ESO de adultos: Córdoba despliega su oferta para quienes quieren seguir aprendiendo

De la universidad para mayores a la ESO de adultos: Córdoba despliega su oferta para quienes quieren seguir aprendiendo

La empresa sevillana Arenal Grupo Consultor elaborará el estudio de impacto integral de la Base Logística del Ejército en Córdoba

La empresa sevillana Arenal Grupo Consultor elaborará el estudio de impacto integral de la Base Logística del Ejército en Córdoba
Tracking Pixel Contents