Cerro Muriano, Trassierra, San Rafael de la Albaida y El Higuerón, áreas de riesgo ante los incendios forestales en Córdoba

Las zonas de interfaz urbano-forestal, es decir, aquellas en las que existen viviendas dentro o rodeadas de masa forestal, son las que más preocupan al Ayuntamiento de Córdoba ante la actual campaña de incendios. Así lo ha señalado el jefe del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, Daniel Muñoz, durante la presentación del dispositivo municipal, en una comparecencia en la que se ha insistido en la necesidad de extremar la precaución durante un verano considerado "especialmente complejo" por el riesgo de fuego.

Muñoz ha explicado que estas zonas son las más críticas y entre los puntos señalados figuran áreas de la Sierra como Cerro Muriano, Trassierra, San Rafael de la Albaida y El Higuerón, además de otras zonas clasificadas en función de su nivel de riesgo.

El responsable de los bomberos ha indicado que el término municipal está sectorizado en tres zonas para organizar la respuesta operativa ante un posible incendio. Esa planificación permite definir áreas de intervención, socorro y base, así como coordinar los recursos disponibles en caso de que se produzca un siniestro de grandes dimensiones.

Durante la comparecencia, se ha recordado además que en verano la población de estas zonas aumenta de forma considerable por la presencia de segundas residencias. Por ello, el Ayuntamiento ha insistido en la importancia de que los propietarios mantengan en condiciones sus parcelas y conozcan las pautas básicas de actuación ante un incendio.

Pendiente la actualización del Plan de Emergencia Municipal

Preguntado por la actualización del Plan de Emergencia Municipal, anunciada el pasado año, el delegado de Seguridad, Jesús Coca, ha indicado que los trabajos continúan y que los técnicos del Ayuntamiento trabajan en coordinación con el Infoca y la Guardia Civil para completar su revisión. Coca ha precisado, no obstante, que el Plan de Emergencia Municipal incluye el plan de respuesta ante incendios forestales, que ya se encuentra actualizado.

Presnetación de la campaña de prevención. / CÓRDOBA

En relación con los Planes de Autoprotección (PAU), Coca ha señalado que su cumplimiento corresponde a los particulares propietarios de parcelas o viviendas en zonas de riesgo forestal. Según ha explicado el delegado, cuando estos planes se presentan, son analizados por ingenieros forestales, que informan sobre su grado de cumplimiento y sobre las posibles deficiencias o modificaciones que deban incorporarse. El Consistorio, según el concejal, está dando respuesta a los PAU conforme van llegando, aunque no ha ofrecido una cifra concreta sobre el nivel de cobertura actual.