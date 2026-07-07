El Camino de los Nogales volverá al recorrido público de Medina Azahara dentro del nuevo acceso al Salón Rico

La Junta de Andalucía ha adjudicado el contrato para la reordenación y adecuación del itinerario de visita hacia el Salón Rico de Medina Azahara, una actuación que permitirá recuperar para el recorrido público el histórico Camino de los Nogales. La actuación incluirá la colocación de pasarelas de madera que permitan proteger los restos arqueológicos. Será la empresa malagueña Actüa Infraestructuras SL la encargada de ejecutar esta obra, que tiene un plazo de 9 meses. La intención de la administración andaluza es hacerla por fases para afectar lo menos posible las visitas.

La Consejería de Cultura ha seleccionado la oferta de esta empresa frente a las otras dos que se presentaron a la licitación. La obra se adjudica por un precio de 726.121,02 euros, más 152.485,41 euros de IVA, es decir, un total de 878.606,43 euros.

La actuación afecta al borde oriental de la zona excavada de Medina Azahara y busca mejorar el itinerario de los visitantes hacia el Salón Rico, haciéndolo más seguro, y proteger los restos arqueológicos.

Salón Rico

Precisamente se mejorarán los accesos al Salón Rico, cuando el Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra ha retomado su exitoso programa de visitas guiadas al Salón Rico y como consecuencia del aumento de afluencia derivado de la declaración Unesco.

Vistas programadas al Salón Rico del yacimiento arqueológico de Medina Azahara. Abierto por obras / FRANCISCO GONZALEZ / COR

Qué se hará en la actuación

En los 9 meses que tiene por delante la empresa adjudicataria llevará a cabo la recuperación del histórico Camino de los Nogales. Se trata de una vía histórica del conjunto arqueológico que hasta ahora tenía escasa visibilidad para el visitante y que se incorporará al itinerario público. Además, se harán trabajos de limpieza, rejuntado, restauración de piezas originales, recuperación de cotas, retirada de materiales inadecuados, protección de canalizaciones históricas y construcción de pavimentos donde el original haya desaparecido.

Visitas nocturnas al conjunto arqueológico de Medina Azahara. / CÓRDOBA

Pasarelas de madera

Por otro lado, está prevista la construcción de pasarelas para permitir el tránsito del público sin dañar los restos arqueológicos. Se construirán en madera de ipé con estructura metálica, de unos 1,80 metros de anchura, y se tendrán que adaptar a la topografía, incorporando rampas cuando sea necesario.

Según el contrato, las pasarelas tendrán una doble función: facilitar el paso de los visitantes y proteger las zonas con pavimento arqueológico original.

Actuación en el Jardín Alto

La actuación también intervendrá en el llamado Jardín Alto. En concreto, se consolidará el pavimento del andén este, especialmente una zona que está hundida. También se retirarán elementos impropios, como pavimentos de madera puntuales, y se reconstruirán límites del andén para mejorar la continuidad del recorrido hacia el Salón Rico.

Asimismo se incluyen mejoras en la Puerta Norte y los accesos al Salón Rico para lo que se retirarán pavimentos deteriorados de cemento y mortero en el acceso, la explanada inicial y la bajada hacia el Edificio Basilical Superior. Serán sustituidos por un pavimento blando de mortero de cal, más compatible con el entorno arqueológico.

Barandillas, escaleras y arbolado

Por último, el proyecto incluye limpieza y reparación de escaleras, integración del arbolado existente y colocación de barandillas en los puntos necesarios por seguridad. Asimismo, se reparará y pavimentará una franja paralela al Gran Pórtico con terrizo natural estabilizado, buscando una integración paisajística y material con el conjunto.

Por último, se ejecutará una intervención para desviar las aguas que bajan de la montaña y penetran bajo la cerca norte, con el fin de evitar erosiones o daños sobre los restos originales.