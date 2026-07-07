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AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

El Ayuntamiento de Córdoba logra 700.000 euros adicionales al recuperar 8,1 millones de un préstamo abusivo

Esta decisión protege a la administración frente a cobros abusivos

Fachada del Ayuntamiento de Córdoba

Fachada del Ayuntamiento de Córdoba / EUROPA PRESS

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Europa Press

El Ayuntamiento de Córdoba ha logrado unos 700.000 euros adicionales tras recuperar 8,1 millones de un préstamo abusivo de una entidad bancaria, después de que la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Córdoba, Plaza número 7, ha estimado íntegramente las pretensiones de la defensa de la administración local en el incidente de liquidación de intereses derivado de la nulidad de un préstamo suscrito en 2007.

Según han informado desde el despacho del letrado cordobés Rafael López Montes, en esta resolución, el tribunal ratifica íntegramente la tesis municipal y obliga a la entidad bancaria a abonar 696.133,04 euros adicionales más nuevos intereses hasta su cobro, que se suman a los 8,1 millones de euros ya recuperados en 2025. Con este fallo, la cifra total de restitución a las arcas públicas supera los nueve millones de euros.

Al respecto, han apuntado que "la clave de esta victoria reside en la validación judicial de la metodología de cálculo de la defensa del Ayuntamiento", de manera que "los intereses de demora sólo pueden aplicarse sobre el capital vivo --la cantidad realmente pendiente de pago-- y no sobre el principal inicial, como pretendía el banco". "Esta decisión protege a la administración frente a cobros abusivos y garantiza el principio de 'restitutio in integrum'", han destacado.

Además, han resaltado que "esta resolución judicial no sólo supone una victoria económica de gran calado, sino que establece un precedente técnico-jurídico de obligada referencia para el sector público nacional", al tiempo que han explicado que "este éxito es la culminación de una estrategia procesal iniciada en 2019".

El procedimiento principal tuvo por objeto la declaración de nulidad de un contrato de préstamo celebrado el 12 de abril de 2007, "el cual incorporaba un derivado financiero complejo que causó un grave perjuicio económico a la ciudad".

Tras obtener una sentencia de nulidad en 2021, confirmada por la Audiencia Provincial, y posteriormente por el Tribunal Supremo (TS), la defensa del Ayuntamiento ha mantenido "una batalla técnica en la fase de ejecución para asegurar que la restitución de las prestaciones fuera íntegra y ajustada a la realidad de los flujos monetarios".

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Por tanto, han remarcado que "este resultado es fruto de una coordinación ejemplar entre el rigor contable del Órgano de Gestión Económico-Financiera del Ayuntamiento de Córdoba y la estrategia jurídica desplegada por Rafael López Montes, abogado, miembro fundador y en la actualidad presidente de Red Abafi de Abogados y Economistas".

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