El Ayuntamiento de Córdoba llama a preparar las viviendas de la Sierra frente al riesgo de incendios forestales

Vivir en una zona forestal de peligro implica asumir medidas específicas de prevención frente a los incendios. Por ello, el Ayuntamiento de Córdoba, la Junta de Andalucía y Protección Civil han intensificado la información preventiva dirigida a los vecinos que residen en zonas forestales de peligro con la campaña Preven, centrada en la preparación de viviendas particulares frente a un posible incendio forestal.

La campaña parte de una advertencia general: la Sierra de Córdoba está decretada como zona de peligro por incendio forestal. La cartelería identifica como área afectada el territorio situado al norte del canal del Guadalmellato y del tramo este del río Guadalquivir. El material informativo recuerda además que el 30% del término municipal de Córdoba es Sierra, que el 95% de los incendios son causados por la acción humana y que la prevención depende en gran medida del comportamiento ciudadano.

La información se dirige especialmente a los residentes de la Sierra cordobesa y de las zonas de interfaz urbano-forestal, donde las viviendas se encuentran rodeadas o próximas a masa vegetal. En estos espacios, la prevención individual resulta clave para evitar que un incendio forestal afecte a inmuebles, parcelas y personas.

Bajo el mensaje Prepara tu vivienda frente a un incendio forestal, la campaña recuerda que deben contar con un plan de prevención de incendios en el que se recogen medidas básicas para proteger tanto a las personas como a los bienes ante una emergencia, pues la seguridad de una casa ubicada en un entorno forestal no depende solo de la actuación de los servicios de emergencia, sino también del estado en el que se encuentren la vivienda, la parcela y los elementos que la rodean.

Incendio de este verano en Las Jaras, en el que intervino el Infoca. / Víctor Castro

Principales recomendaciones

Entre las actuaciones recomendadas figura la ordenación de la vegetación dentro de la parcela, estableciendo áreas de prioridad y distancias de seguridad. Esto implica revisar árboles, arbustos, setos, pastos secos y cualquier acumulación vegetal que pueda actuar como combustible. La vegetación no debe estar pegada a fachadas, ventanas, tejados o elementos sensibles de la vivienda. También es importante evitar acumulaciones de restos vegetales, ramas secas u hojas, especialmente en puntos donde el fuego pueda avanzar con facilidad.

También se insiste en la necesidad de evitar elementos combustibles en las fachadas, mantener limpios tejados y canaletas de ramas y hojas, y retirar del entorno inmediato de la vivienda cualquier material que pueda favorecer la propagación del fuego.

La campaña hace especial hincapié en el perímetro de diez metros alrededor de la casa, donde se aconseja eliminar combustibles como depósitos de gas o gasoil, leñeros, mobiliario exterior u otros elementos inflamables. Asimismo, recomienda tapar chimeneas y huecos de ventilación con malla metálica de un máximo de tres milímetros y habilitar, en la medida de lo posible, puertas, ventanas y persianas resistentes al fuego.

Otra de las indicaciones incluidas en la cartelería es el uso de setos de hoja ancha, siempre verdes y regados, evitando especies más inflamables como cipreses o tuyas (thuja). Además, se recuerda que los tratamientos preventivos de la parcela deben realizarse durante los meses de peligro bajo, antes de la llegada del periodo de mayor riesgo de incendios.

El objetivo de Preven es reducir la vulnerabilidad de las viviendas ubicadas en entornos forestales y facilitar una respuesta más segura en caso de emergencia. La campaña advierte de que, si se declara un incendio y no es posible evacuar la zona, confinarse en una vivienda segura puede convertirse en una opción que salva vidas cerrando correctamente puertas, ventanas y persianas, lo que puede ayudar a que la vivienda se mantenga como un espacio más seguro.

La información difundida subraya también que la preparación de las viviendas permite proteger los bienes materiales y reducir posibles responsabilidades legales, ya que no contar con un plan de prevención puede acarrear consecuencias para los propietarios.

Además, el Ayuntamiento recuerda que el 95% de los incendios son causados por la acción humana, por lo que pide: