El Ayuntamiento de Córdoba convoca 22 plazas de técnico de Administración General: temario, plazos y desarrollo del examen

El Ayuntamiento de Córdoba convoca 22 plazas de técnico de Administración General, pertenecientes a la escala de Administración General, subescala Técnica, por el sistema de oposición, en turno libre. Las plazas pertenecen a la Escala de Administración General, Subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo A1, incluidas en las OPE de 2023 y 2024.

Plazo de presentación de solicitudes

La publicación de las bases en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este martes, 7 de julio, abre un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de la resolución. De este modo, el plazo finalizará 4 de agosto a las 23.59 horas.

Del total de plazas a cubrir, 5 se reservarán a personas con un grado de discapacidad general igual o superior al 33%. En caso de que estas plazas no se cubran de esta forma, se acumularán a posteriores ofertas hasta un límite de 10% de las plazas no cubiertas, pudiendo revertir las restantes en el turno libre.

Requisitos

Los aspirantes deberán tener nacionalidad española —con las excepciones previstas en el Estatuto Básico del Empleado Público—, tener 16 años cumplidos y no superar la edad máxima de jubilación forzosa, no haber sido separados del servicio público ni estar inhabilitados, y poseer capacidad funcional para el puesto.

En cuanto a titulación, se exige estar en posesión de Licenciatura en Derecho, Económicas, Empresariales, Administración y Dirección de Empresas, Ciencias Políticas y de la Administración, o el Grado correspondiente o equivalente. Las titulaciones extranjeras deberán estar homologadas o reconocidas oficialmente.

Solicitudes

La solicitud se presentará preferentemente de forma telemática, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Córdoba, con identificación mediante Cl@ve.

Habrá que abonar la tasa por derechos de examen y adjuntar el justificante. Están exentas o pueden acogerse a beneficios fiscales, según la Ordenanza Fiscal nº 100, las personas desempleadas durante más de un mes antes del inicio del plazo, personas con discapacidad igual o superior al 33%, miembros de familias numerosas, víctimas del terrorismo y víctimas de violencia de género.

Empleados municipales, en el Ayuntamiento de Córdoba. / CÓRDOBA

Admisión de aspirantes

Una vez cerrado el plazo, se publicará una lista provisional de admitidos y excluidos en el BOP, en el tablón electrónico del Ayuntamiento de Córdoba y, de forma informativa, en la Oficina Virtual. En esa resolución se indicará también el lugar, fecha y hora del primer ejercicio y la composición del tribunal. Habrá 10 días hábiles para subsanar exclusiones.

Tribunal y sistema de selección

El tribunal estará formado por un presidente, un secretario y cuatro vocales, todos ellos funcionarios de carrera y con titulación o especialización igual o superior a la exigida. Podrá contar con asesores técnicos, con voz pero sin voto.

La oposición consta de tres ejercicios, todos eliminatorios. El primer ejercicio será un cuestionario tipo test de 100 preguntas, con cuatro respuestas alternativas, sobre el temario. Duración máxima: 120 minutos. Habrá 10 preguntas de reserva. Para aprobar será necesario responder correctamente al menos el 60%, es decir, 60 aciertos, lo que equivale a un 5. La puntuación máxima será de 10 puntos.

El segundo ejercicio: desarrollo por escrito de dos temas, elegidos entre tres extraídos al azar de los temas específicos. Duración máxima: 120 minutos. El ejercicio deberá leerse en sesión pública ante el tribunal, que podrá dialogar con el aspirante durante un máximo de 15 minutos. Cada tema se calificará de 0 a 10 y será necesario obtener al menos 5 puntos en cada uno.

Y el tercer ejercicio: resolución de un supuesto práctico relacionado con las funciones del puesto y con los temas específicos. Duración máxima: 180 minutos. Se podrán usar textos legales en papel, siempre que no estén comentados doctrinal ni jurisprudencialmente, y calculadoras estándar no programables ni financieras. También se calificará de 0 a 10, con un mínimo de 5 para aprobar.

La calificación final será la suma de las puntuaciones obtenidas en los tres ejercicios. Entre un ejercicio y el siguiente deberá transcurrir un mínimo de 5 días hábiles y un máximo de 45 días hábiles.

Criterios de valoración

En los ejercicios escritos se valorarán el conocimiento del temario, la adecuación al marco normativo vigente, la estructura, la capacidad de interrelación, la síntesis, el uso correcto del vocabulario jurídico-administrativo, la expresión escrita y la presentación legible y ordenada. Las incorrecciones graves y reiteradas podrán suponer la calificación de no apto.

Alegaciones, aprobados y desempates

Tras finalizar la oposición se publicará una lista provisional de aprobados, con las calificaciones de cada ejercicio y la puntuación total. Los aspirantes tendrán 10 días hábiles para presentar alegaciones. La relación definitiva incluirá la propuesta de nombramiento, que no podrá superar el número de plazas convocadas.

En caso de empate, se resolverá primero por la mayor puntuación obtenida en los ejercicios en orden inverso al de celebración; después, por la letra del primer apellido que resulte del sorteo estatal correspondiente.

Temario

El temario consta de 90 temas: 18 temas comunes y 72 temas específicos. Los comunes abarcan Constitución, Corona, Cortes Generales, Gobierno, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, organización territorial del Estado, Andalucía, Unión Europea, régimen local, haciendas locales, protección de datos, administración electrónica, transparencia e igualdad de género.

Los específicos se centran en Derecho Administrativo, procedimiento administrativo, recursos, jurisdicción contencioso-administrativa, responsabilidad patrimonial, potestad sancionadora, expropiación forzosa, contratación pública, régimen local, bienes públicos, servicios públicos, subvenciones, función pública, prevención de riesgos laborales, gestión tributaria local, impuestos locales, presupuestos, estabilidad presupuestaria y control económico-financiero.