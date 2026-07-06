Vox lleva de nuevo al Pleno de Córdoba una moción para proteger a los mayores y exigir que se cumplan los acuerdos aprobados

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Córdoba llevará al próximo Pleno una moción en defensa de los derechos de las personas mayores y contra cualquier forma de maltrato, abuso o abandono. La iniciativa llega por tercera vez al Pleno con el objetivo de exigir al gobierno municipal que cumpla los acuerdos ya aprobados en anteriores sesiones.

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Marta León, ha lamentado que, “después de dos ocasiones anteriores, el gobierno municipal siga sin cumplir unos compromisos que buscan reconocer la dignidad, la trayectoria y la aportación de nuestros mayores”.

“Nuestros mayores merecen mucho más que palabras o reconocimientos puntuales. Merecen que las instituciones cumplan con aquello que aprueban y que esos acuerdos se traduzcan en medidas reales”, ha señalado León.

Imagen del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba desde la bancada de Vox. / AJ González / COR

Rechazo al maltrato y defensa de una vida digna

Con esta moción, Vox propone que el Ayuntamiento de Córdoba exprese su “más firme rechazo” a cualquier forma de maltrato, abuso o abandono hacia las personas mayores, promoviendo una mayor concienciación social para erradicar esta realidad.

La formación también reclama que se refuerce el compromiso municipal con la defensa de los derechos de los mayores mediante políticas y actuaciones que garanticen una vida digna, así como el respeto, la atención y la protección que merecen.

Una calle, una plaza o un monumento en homenaje a los mayores

Vox solicita además que se cumpla el acuerdo plenario ya aprobado para dedicar una calle, plaza o avenida de Córdoba en homenaje a las personas mayores. La moción incluye también la instalación de un monumento conmemorativo, cuya creación se adjudicaría mediante un concurso público abierto a artistas cordobeses.

Asimismo, el grupo municipal pide que el Ayuntamiento institucionalice la conmemoración del 15 de junio, Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, con la organización anual de actividades de sensibilización y reconocimiento hacia las personas mayores.

“Hechos, no promesas incumplidas”

Marta León ha recordado que “esta es la tercera vez que Vox trae esta iniciativa al Pleno porque los acuerdos aprobados siguen sin cumplirse”.

“No entendemos que el gobierno municipal vote a favor de una propuesta y después la deje olvidada durante años”, ha afirmado la portavoz municipal.

León ha defendido que las personas mayores “son el pilar sobre el que se ha construido nuestra sociedad” y ha insistido en que merecen “respeto, gratitud y hechos, no promesas incumplidas”.

“Esperamos que esta vez el gobierno municipal deje de mirar hacia otro lado y ejecute de una vez unos acuerdos que ya cuentan con el respaldo del Pleno”, ha concluido.