El Ayuntamiento de Córdoba endurecerá su respuesta frente al vandalismo y reclamará a los infractores el coste de reparar grafitis, papeleras destrozadas y otros daños ocasionados al patrimonio público. Es el titular de portada de nuestro boletín vespertino del lunes, en el que también destacamos un ingresado en la provincia por el episodio de calor extremo que ha disparado las atenciones sanitarias en toda Andalucía. Además, contamos que la Junta ha iniciado el estudio para declarar Bien de Interés Cultural a los cines de verano de Córdoba, uno de los símbolos más singulares del patrimonio y la vida cultural de la ciudad.

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