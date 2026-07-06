La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La respuesta del Ayuntamiento frente al vandalismo, el primer ingresado en Córdoba por la ola de calor y los nuevos avances para declarar BIC los cines de verano centran nuestros titulares de este lunes
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El Ayuntamiento de Córdoba endurecerá su respuesta frente al vandalismo y reclamará a los infractores el coste de reparar grafitis, papeleras destrozadas y otros daños ocasionados al patrimonio público. Es el titular de portada de nuestro boletín vespertino del lunes, en el que también destacamos un ingresado en la provincia por el episodio de calor extremo que ha disparado las atenciones sanitarias en toda Andalucía. Además, contamos que la Junta ha iniciado el estudio para declarar Bien de Interés Cultural a los cines de verano de Córdoba, uno de los símbolos más singulares del patrimonio y la vida cultural de la ciudad.
- MULTAS | El Ayuntamiento de Córdoba reclamará a los infractores el coste de reparar grafitis, papeleras rotas y otros daños al patrimonio público
- SALUD | El calor extremo deja ya un ingresado en Córdoba y dispara las atenciones sanitarias en Andalucía
- PATRIMONIO CORDOBÉS | La Junta de Andalucía estudia ya la declaración de BIC de los cines de verano de Córdoba
Además, destacamos estas otras noticias:
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Provincia
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Deportes
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