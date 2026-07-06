La Universidad de Córdoba avanza en uno de sus proyectos de mayor alcance y prevé licitar en 2027 el diseño de la futura Zona Militar, mientras continúa estudiando los usos que albergará este espacio. Es el tema que abre nuestro boletín informativo esta semana, en el que profundizamos en torno a la búsqueda de financiación de la UCO para acomter nuevos proyectos. Además, el incendio forestal declarado en Peñarroya-Pueblonuevo obligó anoche a cortar la carretera A-449 y a reforzar el operativo del Plan Infoca para tratar de estabilizar las llamas. En clave deportiva, repasamos los diez fichajes realizados hasta el momento por el Córdoba CF tras la incorporación del centrocampista Damián Cáceres.

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