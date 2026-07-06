La actualidad del lunes 6 de julio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Los plazos de la Universidad de Córdoba para licitar la Zona Militar, el incendio forestal en Peñarroya-Pueblonuevo y los diez fichajes del Córdoba CF son nuestros titulares para empezar la semana
La Universidad de Córdoba avanza en uno de sus proyectos de mayor alcance y prevé licitar en 2027 el diseño de la futura Zona Militar, mientras continúa estudiando los usos que albergará este espacio. Es el tema que abre nuestro boletín informativo esta semana, en el que profundizamos en torno a la búsqueda de financiación de la UCO para acomter nuevos proyectos. Además, el incendio forestal declarado en Peñarroya-Pueblonuevo obligó anoche a cortar la carretera A-449 y a reforzar el operativo del Plan Infoca para tratar de estabilizar las llamas. En clave deportiva, repasamos los diez fichajes realizados hasta el momento por el Córdoba CF tras la incorporación del centrocampista Damián Cáceres.
- La Universidad de Córdoba prevé licitar en 2027 el diseño de la Zona Militar y sigue analizando sus posibles usos
- Estabilizado el incendio forestal de Peñarroya-Pueblonuevo
- El último ha sido Damián Cáceres: los 10 fichajes del Córdoba esta pretemporada
Además, destacamos estas otras noticias:
Toma de posesión
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- Vox deja claro que no cambiará su ideario aunque ocupe la vicepresidencia de la Junta: no asistirá al homenaje a Blas Infante
Córdoba ciudad
- FESTIVAL DE LA GUITARRA | Y Siloé ascendió a los cielos de la Axerquía
- TRINITARIOS | El verano de las personas sin hogar en Córdoba: "Cuando salimos de la piscina, solo nos queda refrescarnos en las fuentes"
- ENTREVISTA | Manuel Reina, catedrático experto en turismo: "Hay que pensar más en los vecinos de Córdoba cuando se habla de modelo turístico"
- REPORTAJE | El Colegio Ferroviario mapea la habitabilidad de Córdoba: cuatro barrios con carencias en sombra, fuentes y carril bici
- VERANO | El verano sabe a turrón, 'stracciatella' y chocolate Dubái en las heladerías de Córdoba
Provincia
- La CHG adjudica el estudio para llevar agua desde el Arenoso hasta Montoro
- El Oratorio vuelve a marcar el verano pozoalbense
- El 78º Festival Internacional de Priego levanta el viernes el telón: esta es la programación
Campo
- José Gilabert, presidente de OliveA: «El olivar tradicional no debe competir en volumen y costes, sino en calidad»
Deportes
- Malestar en la Policía Nacional de Córdoba por dos agentes que trabajaron como seguridad en una caseta de Feria
- Una mujer muere y otra resulta herida de gravedad en un accidente junto al cementerio de La Fuensanta de Córdoba
- Estas son las notas de corte para los grados de la Universidad de Córdoba 2026-2027: hay un cambio en las más demandadas
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- Cuatro menores intoxicados mientras se bañaban en la piscina del colegio El Carmen de Córdoba
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- La nueva ola de calor en Córdoba tiene el nombre de ‘Bernardo’ y será larga: los termómetros no bajarán de los 40 grados
- El hotel de la calle San Pablo cambia de manos y tendrá 5 estrellas y el de la Cuesta del Bailío se reinventa como apartamentos turísticos