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La actualidad del lunes 6 de julio

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Los plazos de la Universidad de Córdoba para licitar la Zona Militar, el incendio forestal en Peñarroya-Pueblonuevo y los diez fichajes del Córdoba CF son nuestros titulares para empezar la semana

La antigua Zona Militar, el gran proyecto de expansión de la UCO en el casco histórico.

La antigua Zona Militar, el gran proyecto de expansión de la UCO en el casco histórico. / Manuel Murillo

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

La Universidad de Córdoba avanza en uno de sus proyectos de mayor alcance y prevé licitar en 2027 el diseño de la futura Zona Militar, mientras continúa estudiando los usos que albergará este espacio. Es el tema que abre nuestro boletín informativo esta semana, en el que profundizamos en torno a la búsqueda de financiación de la UCO para acomter nuevos proyectos. Además, el incendio forestal declarado en Peñarroya-Pueblonuevo obligó anoche a cortar la carretera A-449 y a reforzar el operativo del Plan Infoca para tratar de estabilizar las llamas. En clave deportiva, repasamos los diez fichajes realizados hasta el momento por el Córdoba CF tras la incorporación del centrocampista Damián Cáceres.

Además, destacamos estas otras noticias:

Toma de posesión

Córdoba ciudad

Provincia

Campo

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