La seguridad privada carga contra el intrusismo tras el caso de los policías en una caseta de la Feria de Córdoba: «Precariza y devalúa la profesión»

Malestar generalizado en el sector de la seguridad privada después de que saliera a la luz el caso de dos agentes de la Policía Nacional de Córdoba que, según denuncian sindicatos policiales a la espera de una respuesta oficial, habrían participado en labores relacionadas con la seguridad en una caseta de la Feria, una actividad incompatible con su profesión. Desde el sector aseguran que este tipo de situaciones están «a la orden del día» y denuncian que contribuyen a «devaluar y precarizar» la actividad.

El caso se suma al malestar existente en parte de la plantilla de la Policía Nacional de Córdoba, después de que los agentes fueran descubiertos realizando estas actividades en una caseta de El Arenal --circularon imágenes como la adjunta en las redes oficiales de la caseta donde aparecen ambos-- y, posteriormente, trasladados de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) a la Policía Judicial, en concreto, a homicidios, según las mismas fuentes. Estas han denunciado un posible «trato de favor» en el traslado, sin que haya trascendido investigación alguna del caso. Ahora, el sector de la seguridad privada, también afectado por este asunto, se ha pronunciado de forma crítica por esta situación.

Foto de familia de los trabajadores de la caseta, entre los que se encuentran los policías, catalogados como "staff". / CÓRDOBA

El intrusismo, un problema más en el sector

Para Rafael Sierra, representante sindical de UGT en seguridad privada, el sector arrastra desde hace tiempo varios problemas: falta de trabajadores cualificados, desprotección ante las agresiones y la presencia de pequeñas empresas que define como «casi piratas», porque «pagan por debajo de convenio» y recurren a personal no cualificado. Esta situación, señala, es especialmente visible en «fiestas puntuales y ferias de pueblos», donde el intrusismo «está a la orden del día».

Sierra explica que algunas de estas empresas contratan a «alguien que está fuerte y es joven» para realizar funciones propias de la seguridad privada. Respecto a la presencia de policías en este tipo de trabajos, lamenta que existe «un colegueo que ha existido siempre» y que hace «bastante daño a la profesión», porque la «precariza y devalúa».

La Policía Nacional inspecciona a un ciudadano en El Arenal en busca de armas blancas o drogas. / Víctor Castro

El representante sindical señala que, al tratarse de una práctica que, según denuncia, se produce con cierta frecuencia, le sorprende que este caso haya salido ahora a la luz. Cree que puede deberse a que, desde el propio cuerpo, y concretamente desde el Grupo de Seguridad Privada, «se quiere, por fin, hacer bien las cosas». Aun así, recalca que la situación «nos molesta bastante».

Sierra recuerda que para trabajar como vigilante de seguridad es necesario superar la formación habilitada por el Ministerio del Interior y contar con la correspondiente acreditación. También subraya que policías nacionales, policías locales, guardias civiles u otros miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no pueden realizar este tipo de trabajos. De hacerlo, insiste, «estás saltándote la ley». El representante de UGT espera reunirse esta semana con la Policía Nacional para abordar este asunto.

Una situación lejos de cambiar

En la misma línea se pronuncia David Quintana, representante de Comisiones Obreras en el sector, que lamenta que en la seguridad privada «las agresiones están a la orden del día» y que el intrusismo es «un problema más» que «hace mucho daño a nuestra profesión». Según explica, esta situación también es habitual en labores de auxiliar de servicios, vigilancia de aparcamientos o fábricas, además de fiestas y eventos puntuales.

Con 25 años de experiencia como vigilante de seguridad, Quintana asegura que la situación «está más o menos igual que cuando empecé» y que está lejos de corregirse. Por eso, afirma que «no me sorprende nada» el caso de los policías nacionales. Eso sí, lanza un mensaje claro: «Lo que no quieran para ellos, que no lo hagan», en referencia a que cada profesión tiene sus funciones «bien marcadas».