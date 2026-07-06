El PSOE teme que el pacto PP-Vox en Andalucía afecte a las exhumaciones de represaliados franquistas en Córdoba

El PSOE presentará una moción al Pleno del próximo jueves para exigir la renovación inmediata del convenio de financiación de las exhumaciones en los cementerios de San Rafael y La Salud, paralizadas desde diciembre y cubiertas de nuevo. El concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez ha alertado de la posibilidad de que el pacto entre PP y Vox en la Junta de Andalucía pueda traer consecuencias a nivel municipal, ya que una de las administraciones que firmaron el convenio para las exhumaciones en Córdoba fue la administración andaluza (junto al Ayuntamiento, la Diputación y el Gobierno central). El PSOE pide en su moción al PP que mantenga el compromiso institucional con la memoria democrática y que aclare qué va a pasar en Córdoba.

De momento, en Córdoba durante dos años de trabajos se han exhumado más de 1.000 cuerpos e identificado a 189 personas como víctimas de la represión franquista desde octubre de 2023. El Ayuntamiento anunció recientemente que sacaría este mes de julio un contrato menor para reanudar los trabajos, mientras las administraciones renovaban el convenio de 2020. Los socialistas consideran que los argumentos expuestos por el equipo de gobierno sobre las trabas administrativas son excusas, y que el problema que hay detrás de este asunto es la falta de voluntad política.

"El Partido Popular tiene que decidir de qué lado está. Si está del lado de la democracia, de la justicia y de las familias que llevan décadas esperando recuperar a sus seres queridos, debe demostrarlo con hechos. Tiene que firmar el convenio y garantizar los recursos necesarios para que las exhumaciones continúen sin interrupciones", ha dicho.

Exhumaciones en el cementerio de La Salud de Córdoba. / CÓRDOBA

Leyes de concordia

Dobladez ha mostrado su preocupación por el nuevo escenario político abierto en Andalucía y teme que ocurra lo mismo que ha pasado en otras comunidades autónomas donde los populares están gobernando con los de Abascal: la eliminación de las leyes de memoria democrática y su sustitución por leyes de concordia. "Las Naciones Unidas ya han advertido de que este tipo de leyes pueden invisibilizar las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista. Andalucía, desgraciadamente, se dispone a seguir ese mismo camino", ha afirmado.

Dobladez ha recordado que, según los estudios realizados, en las tres fosas del cementerio del cementerio de Salud permanecen enterradas 7.231 personas, entre ellas más de un millar de víctimas del franquismo. En el cementerio de San Rafael se estima que hay 860 personas represaliadas, de las que 816 continúan en fosas comunes. Además, ha destacado el trabajo desarrollado por la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba, que ha documentado más de 10.000 expedientes de consejos de guerra con más de 14.000 cordobeses represaliados.

Rueda de prensa sobre la parálisis institucional que sufren las exhumaciones de las fosas comunes en los cementerios de La Salud y San Rafael en Córdoba / Víctor Castro / COR

Derechos humanos, dignidad y calidad democrática

La moción del PSOE insta a la Junta de Andalucía y a la Diputación Provincial a firmar durante este mismo mes de julio un nuevo convenio de cuatro años con el Ayuntamiento de Córdoba; incorporar una cláusula que garantice que las fosas no volverán a cerrarse hasta la finalización completa de las exhumaciones; licitar de manera urgente un nuevo contrato que impida nuevas interrupciones y poner en funcionamiento una oficina permanente de atención a los familiares que permita realizar las pruebas de ADN con independencia de la empresa adjudicataria. "Estamos hablando de derechos humanos, de dignidad y de calidad democrática. Córdoba no puede permitirse retroceder. Lo que reclamamos es que las administraciones cumplan la palabra que dieron a las víctimas y a sus familias", ha concluido Joaquín Dobladez.