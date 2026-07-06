Elecciones andaluzas
El PSOE pregunta por las cámaras de los carteles 'fake' contra Ambrosio y el Ayuntamiento dice que no hay petición judicial
El portavoz socialista ha preguntado al Consistorio de cara al Pleno del jueves si ha enviado a los juzgados las imágenes sobre la colocación de la cartelería negativa contra la candidatura de María Jesús Montero
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha registrado una pregunta de cara al Pleno de esta semana sobre los carteles fake de Isabel Ambrosio que aparecieron en la campaña electoral de las elecciones andaluzas el pasado 13 de mayo. En concreto, el edil socialista pregunta al Consistorio si se han guardado las grabaciones de las cámaras de videovigilancia en los lugares donde apareció la campaña negativa contra el PSOE utilizando la imagen de Isabel Ambrosio. El Ayuntamiento, por su parte, ha contestado que solo ha tenido conocimiento de la denuncia por la prensa y que no se la han requerido las imágenes citadas.
Carteles 'fake' que siguen pegados
Cabe recordar que en aquellos carteles denunciados por Ambrosio (carteles que, por cierto, continúan pegados en muchos puntos de la ciudad) aparece una fotografía en blanco y negro de la exparlamentaria andaluza y exalcaldesa de Córdoba junto a un mensaje en el que puede leerse: "Sin Ambrosio no vamos".
Por debajo, y con un fondo rojo se sitúan las fotografías de las candidatas socialistas a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, y la número 1 por Córdoba del PSOE, Silvia Mellado, y junto a ellas la frase: "Que te voten en Fuenteovejuna" (con falta de ortografía incluida). Carteles muy similares dirigidos supuestamente a los votantes socialistas aparecieron también en otras provincias andaluzas como Sevilla o Huelva.
Denuncias de Ambrosio
Ambrosio denunció los hechos, primero, a la Policía Nacional, y después, a los juzgados. Fuentes cercanas a la política socialista explican que la denuncia sigue activa e informan de que a esta se le sumó la denuncia de la Junta Electoral, y atribuyen a la lentitud de los juzgados que no se hayan requerido las grabaciones.
En su momento, el Ayuntamiento de Córdoba dijo que no investigaría la propaganda contra Ambrosio. La asesoría jurídica municipal consideró que los hechos denunciados por la dirigente socialista en la campaña electoral carecían de concreción para una investigación interna
Una actuación organizada de propaganda negativa
En denuncia ante los juzgados, Isabel Ambrosio advertía de que la cartelería difundida carecía completamente "de identificación sobre su autoría, financiación o promoción, sin referencia alguna a candidatura, partido político, asociación, entidad responsable, imprenta o cualquier otro elemento que permita conocer quién impulsa dicha campaña". La exalcaldesa consideraba, además, que estos hechos “constituyen una actuación organizada de propaganda negativa desarrollada de forma opaca y anónima en pleno periodo electoral”, vulnerando los principios de transparencia, objetividad e igualdad que deben regir cualquier proceso democrático.
Asimismo, en la denuncia de Ambrosio se señalaba la posible existencia de testigos que habrían observado, sobre las 21.00 horas del día 12 de mayo de 2026, a "un varón pegando la cartelería denunciada utilizando aparentemente un vehículo que podría incorporar identificación o distintivos vinculados al Ayuntamiento de Córdoba".
En su denuncia, Ambrosio solicitaba de manera urgente la conservación de las grabaciones de videovigilancia y control de tráfico existentes en las zonas afectadas, ante la posible relevancia de dichas imágenes para identificar a los responsables materiales y logísticos de la distribución de la propaganda
Respuesta del gobierno municipal
En su respuesta, el equipo de gobierno explica que han tenido conocimiento de que se ha presentado una denuncia al juzgado por la prensa y asegura que "no se ha requerido al Ayuntamiento para ese cometido, ni se ha solicitado por parte del juzgado" las imágenes.
El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, interpreta por esta respuesta que "el Ayuntamiento no ha guardado las imágenes" de esos días, ya que tienen un tiempo de vigencia y luego se borran.
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